Le rappeur Toomaj Salehi risque la peine de mort pour la solidarité avec l’Iran

Toomaj Salehi n’est pas étranger à la controverse. L’année dernière, le rappeur iranien a été arrêté pour des chansons critiquant le gouvernement et dénonçant ceux qu’il a décrits comme des apologistes du gouvernement iranien à l’étranger. Il a été libéré sous caution plus tôt cette année, mais il n’a pas tardé à se retrouver à nouveau en prison – et cette fois, il pourrait en payer le prix ultime.

L’homme de 31 ans faisait partie des milliers d’Iraniens qui sont descendus dans les rues à travers le pays pour protester contre la mort d’une Iranienne kurde de 22 ans détenue par la soi-disant police des mœurs. Mahsa (Jina) Amini a été arrêtée le 13 septembre pour avoir prétendument porté un hijab inapproprié et est décédée trois jours plus tard, déclenchant un soulèvement national.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, Salehi a appelé ses compatriotes iraniens à soutenir le soulèvement de toutes les manières possibles, tandis que d’autres manifestants criaient des slogans antigouvernementaux.

Il a également canalisé sa colère de la manière qu’il connaissait le mieux, avec des paroles brûlantes et sans compromis dirigées contre l’establishment du pays.

“Nous venons du bas, nous atteignons le sommet de la pyramide”, a ouvert la piste la plus récente de Salehi. Il a poursuivi en décrivant le bouleversement actuel comme «l’année de l’échec colossal» de la République islamique.

Il a également rappé sur les victimes du système judiciaire iranien, dont celle dont le crime était des cheveux « qui bougeaient au vent », en référence directe aux manifestants opposés au hijab obligatoire.

Moins d’une semaine plus tard, Salehi a été arrêté. Pour ses amis et ses proches, il y avait peu de nouvelles au départ : Sa famille n’a pas été autorisé à le rencontrertandis que l’avocat qu’ils ont nommé dit qu’il n’a pas pu voir les détails de l’affaire.

Puis est arrivée dimanche la nouvelle que Salehi était accusé de « corruption sur terre » – l’une des accusations portées contre au moins cinq personnes condamnées à mort par les tribunaux de Téhéran pour les manifestations, selon Amnesty International.

Les médias iraniens ont publié une photo et un court clip vidéo du rappeur aux yeux bandés affirmant qu’il avait “fait une erreur”. Ses partisans l’ont dénoncé comme un aveu forcé.

Le juge en chef de la province d’Ispahan, cité par l’agence de presse officielle de la République islamique (IRNA), a déclaré dimanche que les procédures judiciaires n’avaient pas encore commencé, mais que Salehi était également accusé d’autres délits, notamment de propagande contre la république islamique, de coopération avec des groupes hostiles. gouvernements et incitant à la violence.

Salehi est rapidement devenu un symbole des troubles qui durent depuis deux mois, avec une pétition en ligne réclamant sa libération rassemblant plus de 300 000 signatures mercredi.

Son compte Twitter officiel est resté actif et, conformément aux souhaits de Salehiun administrateur basé en dehors de l’Iran a continué à publier du contenu faisant la promotion des manifestations.

« La joie est un crime en Iran. La danse est un crime en Iran », a déclaré Salehi dans une interview avec Canadian Broadcasting Corp. News enregistrée peu de temps avant son arrestation. « Un Iran libre, à mon avis, est un pays où les civils [policemen] ne peut pas vous enlever dans la rue et que la loi les protège. Un Iran libre, à mon avis, est un pays où les agents du régime n’ont pas de permis pour commettre des viols.

Le rappeur a souligné qu’il n’était qu’un manifestant parmi d’autres, mais il semblait bien conscient des risques auxquels il était confronté.

“Chaque fois que je vais à une manifestation, tout le monde craint que si je me fais arrêter, une partie des manifestants devienne désespérée et bouleversée, car nous n’avons plus besoin de tristesse maintenant”, a-t-il déclaré dans un enregistrement plus long de l’interview partagée. sur sa chaîne YouTube officielle. “Si les deux personnes à côté de moi se font tuer, je ne devrais pas pleurer, je devrais être en colère et demander justice.”

Cependant, Salehi n’est pas le seul artiste visé par les autorités iraniennes depuis le début des manifestations.

Une chanson, “Baraye”, a énuméré les griefs de plusieurs décennies de nombreux Iraniens ordinaires et est rapidement devenue synonyme de protestations. Son chanteur et créateur, Shervin Hajipour, a été arrêté puis libéré sous caution, mais pas avant que la chanson ne soit supprimée de son compte Instagram.

D’autres ont subi des conséquences encore plus dures : le chanteur et rappeur kurde Saman Yasin est détenu dans la tristement célèbre prison d’Evine pour « moharabeh », ou guerre contre Dieu, un crime capital. Selon le Kurdistan Human Rights Network, basé à Paris, il a été “soumis à de graves tortures physiques et mentales” avant de faire des aveux télévisés.

Au moins six manifestants ont été condamnés à mort depuis le début des troubles, a rapporté l’Agence de presse des militants des droits de l’homme (HRANA). Et tandis que la peine de mort peut parfois être commuée en Iran, les exécutions dans le pays ont atteint leur plus haut niveau en cinq ans cette année, ont déclaré les Nations Unies cette semaine.

Plus de 450 personnes ont été tuées au cours des 74 jours qui ont suivi le début des manifestations, dont plus de 60 enfants, selon HRANA. Pas moins de 15 000 manifestants ont également été arrêtés, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères la semaine dernière. L’organe des droits de l’homme des Nations Unies a ordonné une enquête sur la répression contre les manifestants.

“Cela me fait mal de voir ce qui se passe dans le pays”, a déclaré Volker Türk, le plus haut responsable des droits de l’homme de l’ONU. « Les images d’enfants tués. Des femmes battues dans les rues. Des condamnés à mort.

Mais un expert indépendant nommé par l’ONU a averti mardi que la création de la mission d’enquête pourrait enhardir les autorités iraniennes, qui ont déjà déclaré qu’elles ne coopéreraient pas à l’enquête.

“Je crains que le régime iranien ne réagisse violemment à la résolution du Conseil des droits de l’homme et que cela ne déclenche plus de violence et de répression de sa part”, a déclaré mardi Javaid Rehman à l’agence de presse Reuters, ajoutant que les autorités ont “lancé une campagne de condamnations”. [protesters] à mort.”

L’Iran a cherché à minimiser les troubles, que le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a imputés aux États-Unis et à Israël.