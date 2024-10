Le rappeur Tekashi 6ix9ine arrêté pour violation présumée de la liberté surveillée

NEW YORK (WABC)– Daniel Hernandez, le rappeur connu sous le nom de Tekashi 6ix9ine, est de nouveau en détention et doit comparaître mardi devant un tribunal fédéral de New York.

Le rappeur a été arrêté pour violation présumée de sa liberté surveillée. Il restera derrière les barreaux en attendant une audience le 12 novembre et passera les deux prochaines semaines au Metropolitan Detention Center de Sunset Park, à Brooklyn.

Les autorités affirment que Tekashi a été arrêté mardi matin après s’être rendu à Las Vegas sans autorisation, puis avoir nié l’avoir fait, ne pas s’être présenté à un test de dépistage de drogue prévu et avoir ensuite été testé positif à la méthamphétamine. Il était également en retard d’une heure au tribunal mardi matin.

Le rappeur s’est excusé auprès du juge après avoir appris qu’il serait de retour derrière les barreaux. Il a dit au juge qu’il était arrivé de Floride et qu’il s’était réveillé tard. Il est allé à Las Vegas pour se produire à la T-Mobile Arena afin de gagner sa vie et pensait avoir la permission de le faire.

Il a déclaré qu’il avait été testé positif aux méthamphétamines parce qu’il prenait de l’Adderall et qu’il avait été exclu pour avoir coopéré avec le gouvernement fédéral.

« Je suis humain », a déclaré Tekashi au juge Paul A. Engelmayer, qui l’a condamné en 2019 après avoir plaidé coupable. « Je suis humain, mon frère. »

Le juge a rappelé à Tekashi qu’il lui avait par la suite accordé une libération pour raisons humanitaires à l’ère du coronavirus, citant sa sensibilité.

Et il a également souligné que le rappeur s’était rendu en République dominicaine, où il avait été arrêté pour violence domestique, et avait reçu une contravention pour excès de vitesse en Floride pour avoir conduit à 310 km/h dans une voiture non immatriculée – une contravention qui a apparemment été résolue.

En janvier, l’avocat du rappeur, Waldo Pimentel, a accusé les procureurs de la République dominicaine d’avoir « fabriqué » des preuves contre son client.

Les avocats de Tekashi 6ix9ine n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(L’Associated Press a contribué à ce rapport.)

