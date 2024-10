Le rappeur Tekashi 6ix9ine arrêté pour violation de la liberté surveillée

Daniel Hernandez – le rappeur connu sous le nom de Tekashi 6ix9ine – est de nouveau en détention et doit comparaître mardi devant un tribunal fédéral de New York.

Le rappeur, 28 ans, a été arrêté pour une violation présumée, non précisée, de sa liberté surveillée.

Il a été libéré de prison en 2020 et mis en liberté surveillée après une arrestation en 2018 pour racket et complot en vue de commettre un meurtre.

Il a plaidé coupable et a témoigné contre son gang, Nine Trey Gangsta Bloods.

Tekashi 6ix9ine se produit lors du MiamiBash 2021 à la FTX Arena, le 17 décembre 2021, à Miami. John Parra/Getty Images

En janvier, il a été arrêté à Saint-Domingue, en République dominicaine, pour violence domestique après avoir prétendument agressé sa petite amie, la rappeuse dominicaine Yailin la Más Viral.

Hernandez a acquis une renommée internationale fin 2017 avec la sortie de son premier single « Gummo ».

Un an plus tard, il a été arrêté par les autorités fédérales et inculpé de racket, de trafic de drogue et d’armes, avec plusieurs autres membres des Nine Trey Gangsta Bloods. Hernandez risquait une peine de plus de 30 ans de prison s’il était reconnu coupable. Mais il a conclu un accord qui, selon les procureurs, a conduit au plaidoyer de culpabilité de plusieurs de ses coaccusés.

Hernandez a également témoigné au procès des membres de gangs réputés Anthony Ellison et Aljermiah Mack, qui ont tous deux été reconnus coupables de complot de racket.