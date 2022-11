Le rappeur Takeoff sera honoré par les fans lors du service commémoratif d’Atlanta

Les fans se rassembleront vendredi pour se souvenir du rappeur assassiné Takeoff, membre du trio hip-hop Migos, dans le centre-ville d’Atlanta, près de l’endroit où le jeune homme de 28 ans a grandi.

State Farm Arena, domicile des Atlanta Hawks, organise un service commémoratif pour célébrer la vie et la musique du rappeur. Takeoff, né Kirsnick Khari Ball, a été tué par balle plus tôt ce mois-ci devant un bowling de Houston. Une femme et un autre homme ont également été blessés lors de la fusillade. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Des billets gratuits pour le service commémoratif étaient disponibles pour les résidents de Géorgie, mais la State Farm Arena a déclaré que l’événement avait atteint sa capacité et que les fans sans billets ne devraient pas venir au centre-ville.

Le lieu n’a pas publié de programme pour l’événement. Les e-mails aux représentants de l’arène et du label de Migos, Motown, n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Le trio Migos, nominé aux Grammy Awards, comprenait également l’oncle Quavo de Takeoff et son cousin Offset. Tous les trois ont été en grande partie élevés par la mère de Takeoff dans une banlieue d’Atlanta.

Migos a éclaté il y a près d’une décennie avec le hit de 2013 Versacequi a atteint des sommets encore plus en popularité grâce à un remix de Drake.

Takeoff était le plus jeune du groupe et souvent considéré comme son membre le plus décontracté.

Au lieu de fleurs ou de cadeaux, sa famille a demandé aux gens de faire des dons à la Rocket Foundation, qui a été créée en l’honneur de Takeoff et vise à prévenir la violence armée, selon son site Internet.