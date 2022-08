Le rappeur Takayo Nembhard, 21 ans, poignardé à mort au carnaval de Notting Hill alors que les fans rendent hommage à l’artiste au “talent sans fin”

Les fans de HEARTBROKEN ont rendu hommage à un rappeur au «talent sans fin» qui a été poignardé à mort au carnaval de Notting Hill.

Le futur papa Takayo Nembhard, 21 ans, qui a sorti de la musique sous le nom de TKorStretch, est décédé après que les flics l’ont trouvé blessé à 20 heures la nuit dernière dans l’ouest de Londres.

Takayo Nembhard, 21 ans, a été poignardé à mort au carnaval de Notting Hill Crédit : Instagram

La police sur les lieux de Ladbroke Grove, à l’ouest de Londres Crédit : PA

Il s’est produit à l’O2 Academy Bristol plus tôt cette année Crédit : Instagram

Les ambulanciers paramédicaux l’ont transporté loin des foules énormes de foules de carnaval “difficiles” vers une ambulance en attente et il a été transporté d’urgence à l’hôpital.

Malgré les efforts des médecins, il est décédé tragiquement.

L’artiste de forage a récemment sorti une nouvelle chanson “Flamenco Dance”, qui a amassé plus d’un demi-million de vues sur YouTube.

Ce matin, le manager de Takayo, Chris Patrick, a publié une déclaration sur sa page Instagram rendant hommage à l’homme de Bristol.

On y lit : « Il y a deux ans, un jeune homme de 19 ans est venu de Bristol pour me rencontrer dans mon studio avec son père, il s’appelait Takayo Nembhard AKA TKorStretch.

« Cette rencontre nous a fait voyager… Nous avons enregistré de la bonne musique ensemble. Son talent était infini et je peux vous dire qu’il était proche de la grandeur !

“C’est donc avec le cœur lourd que j’annonce la nouvelle du décès de Takayo (TKorStretch) la nuit dernière.

« Il est venu de Bristol simplement pour passer un bon moment au carnaval de Londres et voilà le résultat final !

“Mes plus sincères condoléances à la mère et au père de TK, son frère, ses deux sœurs, sa petite amie et son enfant qui ne rencontreront jamais son père !

“TK était un bon garçon, un bon gars et ce qui s’est passé me brise le cœur… Repose en paix mon ami.”

Des foules de fans se sont précipitées sur les réseaux sociaux pour raconter leur choc.

L’un d’eux a écrit : « Rip Stretch. Vous avez vraiment mis Bristol sur la carte. Je ne peux pas croire le journaliste, monde foiré.

Un autre a déclaré: «Ce monde me brise de plus en plus le cœur chaque jour mec.

“Repose en paix TKorStretch – J’écoutais ses morceaux plus tôt avant que je ne le découvre, donc cela m’a fait tourner la tête. Pensées avec sa famille.

‘TROP JEUNE’

Un troisième a ajouté : « RIP mon pote, je n’arrive pas à croire que tu es parti. Tu es trop jeune. Tu avais toute la vie devant toi et maintenant ton pauvre petit homme ne rencontrera jamais son papa.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, s’est dit “écœuré” par le coup de couteau mortel.

Il a tweeté : “Je suis écœuré par cette terrible attaque.

“La violence n’a pas sa place dans nos rues et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour l’éradiquer.

“J’exhorte toute personne disposant d’informations à contacter la police au 101 ou de manière anonyme par @CrimeStoppersUK. Il n’y a aucun honneur à garder le silence.”

La nouvelle de la mort de Takayo est intervenue après que les flics se sont précipités pour plusieurs “coups de couteau graves” et incidents violents alors que le carnaval sombrait dans le chaos la nuit dernière.

Le Dr Alison Heydari, commandante de la police locale de la police du Met, a déclaré: «Des officiers de tout le Met ont travaillé sans relâche au cours des deux derniers jours pour s’assurer que tous ceux qui sont venus au carnaval de Notting Hill puissent profiter de l’expérience en toute sécurité.

« C’était l’aboutissement de mois d’étroite coordination avec les organisateurs, nos partenaires des collectivités locales et des services d’urgence et la communauté.

“L’ambiance des deux derniers jours a été largement positive et bon enfant comme le Carnaval devrait l’être.

“INCIDENTS VIOLENTS”

« Malheureusement, lundi soir, nous avons été témoins d’un certain nombre d’incidents violents et un homme de 21 ans a perdu la vie.

“Nos pensées vont à sa famille alors qu’ils acceptent leur terrible perte.

« Une enquête pour meurtre est en cours, menée par des détectives spécialisés dans les crimes du Met’s Specialist Crime Command.

«Ils poursuivront toutes les pistes d’enquête possibles pour identifier les responsables et les traduire en justice.

« Il y avait des centaines de personnes dans les environs immédiats lorsque cet incident s’est produit.

“J’exhorte tous ceux qui ont vu quoi que ce soit, qui ont des séquences vidéo ou qui ont toute autre information qui pourrait aider les officiers, à se manifester.”

Les flics ont imposé une ordonnance en vertu de l’article 60 dans la zone du carnaval et ses frontières dans l’ouest de Londres.

Il a commencé à 21h24 hier soir et est en place jusqu’à 1h du matin mardi.

L’article 60 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public donne à un policier le pouvoir d’interpeller et de fouiller une personne sans suspicion.

La police métropolitaine a déclaré qu’à 7 heures du matin lundi, il y avait eu 76 arrestations pour “une variété d’infractions différentes”.

Les officiers ont déclaré qu’un cheval de police était mort en service pendant le carnaval après s’être effondré vers 21 heures dimanche.

La force a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer la cause du décès, ajoutant qu’il y aurait une enquête.

Il y a eu aussi une naissance au carnaval bien qu’on ne sache pas si la mère était une résidente locale ou visitait le spectacle.

Un porte-parole de l’ambulance de Londres a déclaré: “Nous avons été appelés à 18 h 45 le dimanche 28 août pour signaler une personne en travail dans l’empreinte du carnaval de Notting Hill.

“Nous avons soigné un adulte et un bébé sur place et les avons emmenés à l’hôpital en priorité.”

Les fans ont rendu hommage au rappeur Crédit : Instagram