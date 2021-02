Le rappeur Spitfire est une grande raison pour laquelle les gens se sont connectés à Gully Boy

La superstar de Bollywood, Ranveer Singh, estime que le jeune artiste hip-hop et rap Spitfire est l’une des principales raisons pour lesquelles tout le monde a écouté son film 2019 Gully Boy. Spitfire, de son vrai nom Nitin Mishra, a été surnommé un prodige pour les incroyables paroles de la chanson, Asli Hip Hop.

« Nitin AKA Spitfire est un prodige lyrique. Il est en grande partie la raison pour laquelle tout le monde a écouté Gully Boy lors de sa première promo quand il a écrit Asli Hip Hop. C’est lui qui a écrit le rôle de Murad dans toutes les batailles de rap », a déclaré Ranveer, se référant à son personnage de Murad dans le film, un jeune des bidonvilles qui devient une star du hip-hop.

Ranveer a ajouté: « Lorsque son talent brut incomparable et sa passion pure se sont révélés à moi, c’est devenu en grande partie la raison pour laquelle je voulais même participer à l’entreprise en premier lieu. »

Ranveer a également parlé de son morceau préféré dans le nouvel EP de Spitfire intitulé Partein, qui est sorti vendredi.

« Ce nouvel EP contient l’un de mes morceaux préférés jusqu’à présent, Zalzala (un morceau de l’EP). Quand je suis dans la salle de sport, cela me fait vibrer. Quand j’entends Sangeet et Afterparty (d’autres morceaux de l’EP), ils transportez-moi dans un espace spirituel élevé et mettez-moi dans un état d’esprit profond, réfléchi et réfléchi », a déclaré Ranveer.

L’EP parle de la polyvalence du rappeur, de son intrépidité et de son bel esprit, dit Ranveer.

« Partein est une démonstration de compétence et de maturité. Branchez-vous et écoutez votre cœur. J’ai hâte de voir sa prochaine évolution », at-il ajouté.

Ranveer a fondé le label indépendant IncInk avec Navzar Eranee. Spitfire est géré par le label.