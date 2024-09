Le rappeur Shyne affirme que son ancien mentor Sean « Diddy » Combs a « détruit » sa vie | Sean « Diddy » Combs

Le rappeur et ancien protégé de Sean « Diddy » Combs, Shyne, a déclaré que son ex-mentor avait « détruit » sa vie à la suite d’une fusillade dans une boîte de nuit de New York en 1999, dans laquelle ils étaient tous deux impliqués. Il a pourtant nié avoir ressenti un quelconque sentiment de Schadenfreude suite à la récente arrestation du fondateur de Bad Boy Records, accusé de racket, de trafic sexuel et d’autres crimes connexes.

« L’une des choses que je ne souhaiterais jamais à mon pire ennemi est d’être incarcéré », a déclaré l’artiste né Moses Barrow, originaire du Belize, qui a passé environ huit ans en prison tandis que Combs a été acquitté des accusations liées à la même fusillade. « Je ne prends donc aucun plaisir à ce que quiconque se retrouve confronté au système judiciaire ou autre.

« Mais je voudrais juste clarifier les choses : il faut être honnête dans la description de la relation. C’est quelqu’un qui a témoigné contre moi lorsque j’étais en procès, quand j’avais 18 ans et que je ne voulais rien faire d’autre que rendre ma mère fière et rendre Belize fier et faire ce que nous voulons tous faire : être reconnus pour notre talent et conquérir le monde… C’est quelqu’un qui a détruit ma vie. »

Les remarques pointues de Barrow ont été faites à un moment donné. conférence de presse Jeudi, alors qu’il exerçait ses fonctions de chef de l’opposition à la Chambre des représentants du Belize.

La veille, un juge fédéral de New York avait rejeté pour la deuxième fois la demande de Combs d’être placé en détention à domicile après que les autorités l’aient emprisonné mardi sur la base d’un acte d’accusation de 14 pages comprenant trois chefs d’accusation, l’accusant de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, de complot de racket et de transport pour se livrer à la prostitution.

Un journaliste a demandé jeudi à Barrow, 45 ans, s’il avait eu connaissance – ou même participé – à certaines des allégations les plus salaces portées contre Combs : le triple lauréat du Grammy obligerait les victimes de trafic sexuel à se livrer à des actes sexuels en groupe avec ses associés pendant qu’il enregistrait des vidéos et se masturbait pendant les rencontres. Ces soi-disant « freak offs » étaient prétendument si épuisants physiquement pour Combs et ses victimes – qui étaient prétendument forcées à ingérer des drogues – que tous « recevaient généralement des fluides intraveineux pour récupérer », allègue l’acte d’accusation.

Barrow a rigolé de la question. « Oh mon Dieu, monsieur, je n’ai rien à voir avec la vie privée de Sean Combs », a-t-il dit. « Tout était strictement professionnel. »

Remis secrètement par un grand jury le 12 septembre, puis rendus publics cinq jours plus tard, les accusations criminelles de Combs ont amené de nombreuses personnes à se demander quelle pourrait être la réaction de Barrow.

Ils ont tous deux été arrêtés dans ce qui était à l’époque l’un des plus grands procès criminels visant à piéger des personnalités renommées de l’industrie du hip-hop après qu’une fusillade dans une boîte de nuit de Manhattan a blessé trois personnes.

Combs, 54 ans, a finalement été acquitté des accusations selon lesquelles il aurait introduit une arme illégale dans le club et aurait tenté de soudoyer son chauffeur pour qu’il assume la responsabilité légale de l’arme. Pendant ce temps, Barrow a été reconnu coupable d’agression et d’autres chefs d’accusation, a été emprisonné et expulsé vers le Belize, ce qui a terni une partie du succès qu’il avait acquis grâce à son premier album acclamé.

Au moment de la fusillade, Combs sortait avec la chanteuse Jennifer Lopez, qui a également été arrêtée dans le cadre de cette affaire. Mais les charges contre elle ont été abandonnées. Et Lopez n’a jusqu’à présent fait aucun commentaire public sur les accusations de trafic sexuel portées contre Combs, qui a plaidé non coupable, risque la prison à vie s’il est reconnu coupable et a été placé sous surveillance pour risque de suicide dans la prison où il est détenu en attendant l’issue des accusations portées contre lui.

Jeudi, Barrow a déclaré qu’il avait « pardonné » à Combs et qu’il était « passé à autre chose ». Il a reconnu plus tard avoir essayé de voir si Combs était prêt à investir de l’argent au Belize et dans le système éducatif du pays des Caraïbes.

« Mais n’oublions pas les faits, a déclaré Barrow. C’est quelqu’un qui a détruit ma vie. »

Il a cependant ajouté : « Est-ce que je suis satisfait de ce qu’il traverse ? Absolument pas. Je suis différent. [from] « Je n’ai pas besoin d’échouer pour réussir. Personne n’a besoin de souffrir. »