Le rappeur Shubh brise le silence après l’annulation de sa tournée musicale en Inde au milieu d’une dispute entre l’Inde et le Canada : « Les Pendjabis n’ont pas besoin… »

Le rappeur et chanteur Shubhneet Singh alias Shubh, né au Pendjab et maintenant basé au Canada, a dû faire face aux conséquences du conflit diplomatique en cours entre l’Inde et le Canada lorsque sa tournée musicale en Inde intitulée « Still Rolling Tour » a été annulée. Maintenant, Shubh a rompu son silence et a partagé une longue note sur son Instagram sur cette question controversée.

« En tant que jeune rappeur-chanteur originaire du Pendjab, en Inde, c’était le rêve de ma vie de mettre ma musique sur l’estrade internationale. Mais les événements récents ont bouleversé mon travail acharné et mes progrès, et je voulais dire quelques mots pour exprimer mon consternation et chagrin. Je suis extrêmement découragé par l’annulation de ma tournée en Inde. J’étais très excité et enthousiaste à l’idée de me produire dans mon pays, devant mon peuple. Les préparatifs battaient leur plein et je m’entraînais avec mon cœur. et mon âme au cours des deux derniers mois. Et j’étais très excité, heureux et prêt à jouer. Mais je suppose que le destin avait d’autres projets », a écrit Shubh.

Il a ajouté : « L’Inde est aussi MON pays. Je suis né ici. C’est la terre de mes GOURUS et de mes ANCÊTRES, qui n’ont même pas cillé pour faire des sacrifices pour la liberté de cette terre, pour sa gloire, et pour la famille. Et le Pendjab est mon âme, le Pendjab est dans mon sang. Quoi que je sois aujourd’hui, je le suis parce que je suis Pendjabi. Les Pendjabis n’ont pas besoin de faire preuve de patriotisme. À chaque tournant de l’histoire, les Pendjabis ont sacrifié leur vie pour la liberté de ce pays. C’est pourquoi je demande humblement de m’abstenir de qualifier chaque Pendjabi de séparatiste ou d’antinational.

Le chanteur a fait face à des réactions négatives pour avoir prétendument montré son soutien au Khalistan et aux séparatistes lorsqu’il a partagé une carte déformée de l’Inde sans le Jammu-et-Cachemire et le Pendjab sur ses histoires Instagram et a ajouté la légende « Priez pour le Pendjab ». Dans son dernier message, Shubh a également fourni sa justification derrière son acte.

« Mon intention en partageant ce message dans mon histoire était uniquement de prier pour le Pendjab, car des rapports faisaient état de coupures d’électricité et d’Internet dans tout l’État. Il n’y avait aucune autre pensée derrière cela et je n’avais certainement pas l’intention de blesser les sentiments de qui que ce soit. Les accusations contre moi m’ont profondément affecté. Mais comme mon gourou m’a appris « ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ » « Manas Ki Jaat Sabai Ekai Pachanbo » (Tous les êtres humains reconnus comme un seul et même) et ne m’a pas appris avoir peur, non être intimidé, ce qui est à l’origine du Pendjabiyat. Je continuerai à travailler dur. Mon équipe et moi serons bientôt de retour, plus grands et plus forts ensemble. WAHEGURU MEHAR KARE SARBAT DA BHALA », a-t-il conclu.





Shubh devait se produire dans douze villes indiennes de Bengaluru, Hyderabad, New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, Chandigarh, Gurgaon, Mumbai, Kolkata, Pune et Jaipur dans le cadre d’une tournée de trois mois commençant fin septembre 2023.

