Le rappeur Sean Kingston accepte de retourner en Floride dans une affaire de fraude

Le rappeur Sean Kingston a accepté d’être extradé vers la Floride, où lui et sa mère sont accusés d’avoir commis plus d’un million de dollars de fraude et de vol.

Le bureau du shérif du comté de Broward a accusé M. Kingston, 34 ans, et sa mère Janice Turner, 61 ans, d’avoir emporté des bijoux, de l’argent, une voiture de luxe et bien plus encore dans le cadre d’un prétendu stratagème visant à frauder plusieurs entreprises de plus d’un million de dollars, selon les mandats d’arrêt.