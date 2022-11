Le rappeur se produit avec GloRilla – Photos et vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Cardi B30 ans, avait l’air au-delà de l’incroyable aux American Music Awards 2022 le 20 novembre. La rappeuse a assisté à l’événement pour se produire, et elle ressemblait à une gagnante lorsqu’elle est montée sur scène à l’intérieur du Microsoft Theatre de Los Angeles pour chanter “Tomorrow 2” avec GloRilla. GloRilla a commencé la performance de l’un de ses plus grands succès avec une équipe de danseurs de secours, mais au milieu de la chanson, elle a fait venir Cardi B pour chanter sa partie de la chanson et la foule s’est déchaînée !

AU CAS OÙ VOUS L’AURIEZ MANQUÉ: GloRilla et Cardi B viennent de le TUER au 2022 #AmericanMusicAwards avec ‘Demain 2’ 🥰🔥 pic.twitter.com/wOofoKEKj8 — KenBarbie™ (@itsKenBarbie) 21 novembre 2022

Cardi, qui est maintenant maman de deux enfants, a fait son entrée incroyable via une luxueuse voiture de sport sur scène. Et une fois qu’elle a terminé son couplet, Cardi B a rejoint GloRilla pour terminer la dernière routine de danse. C’était au-delà de l’épopée.

En plus de la performance de Cardi B aux American Music Awards 2022, le rappeur a également été nominé pour l’artiste hip-hop préférée. Et curieusement, elle était contre GloRilla dans cette catégorie. Latte, Megan toi étalon et le rival présumé de Cardi B Nicki Minaj étaient également nominés.

La performance très attendue de la chanteuse “WAP” était également l’un de ses premiers grands spectacles depuis la mort tragique d’un membre de sa famille Décoller. La migos rappeur, qui était le cousin du mari de Cardi, Décalage, a été tué par balle au Texas le 1er novembre à l’âge de 28 ans. “L’impact que vous avez eu dans ce monde a été si considérable et nous avons eu du mal à saisir cette tragédie”, a écrit Cardi dans une longue légende Instagram, après sa mort. “J’ai le cœur brisé mais je suis reconnaissant pour tous les précieux souvenirs que nous avons pu partager pendant que vous étiez ici avec nous. Cela a vraiment été un cauchemar et la douleur est incomparable.

