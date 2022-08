Le rappeur russe dit que le label occidental a interdit son morceau — RT Games & Culture

Le rappeur russe Dmitry ‘MATXX’ Zernov, connu pour sa collaboration avec A$AP Rocky, a déclaré qu’il s’était vu interdire de sortir un nouveau morceau après une décision d’un label européen non divulgué.

Le jeune homme de 27 ans, qui avait précédemment enregistré un couplet pour le teaser Babushka Boi d’A$AP Rocky, a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux mercredi. Il a expliqué que la nouvelle chanson avec le rappeur basé à Paris Darui, qui a déjà été achevée et devait être publiée par le label de Darui, a été exclue de la sortie européenne à cause de cela. “contenant un artiste russe.”

“Ces labels me pressent, ils ne veulent pas que je tombe avec des artistes russes” a écrit Darui à MATXX dans un message privé sur Instagram.

La chanson était censée comporter un couplet en russe interprété par MATTX, cependant, qui a apparemment été utilisé comme base pour mettre la piste de côté. “pour des raisons politiques” selon l’artiste.

Le rappeur basé à Moscou dit qu’il n’a pas non plus reçu l’acompte promis pour le morceau, qu’il avait prévu d’utiliser pour promouvoir son propre travail et rembourser les dettes du studio.

MATXX dit que même si la nouvelle chanson ne sera pas disponible en Europe, il a l’intention de la sortir en Russie, ajoutant que si le label de Darui voulait le poursuivre en justice, ils étaient invités à le défier devant un tribunal de Moscou.















Pendant ce temps, un certain nombre d’institutions culturelles occidentales ont pris leurs distances avec tout ce qui concerne la Russie, allant jusqu’à interdire les œuvres d’art classiques liées à la Russie et à mettre sur liste noire les artistes russes à la lumière de l’opération militaire en cours de Moscou en Ukraine.

L’Orchestre philharmonique de Cardiff au Pays de Galles a retiré la célèbre Ouverture de 1812 de Piotr Tchaïkovski, qui célèbre la défense réussie de la Russie contre Napoléon, de son programme, affirmant qu’elle était “inappropriée”. Pendant ce temps, une université de Milan, en Italie, a tenté de suspendre un cours sur le célèbre romancier russe Fiodor Dostoïevski.

Le Royal Opera House de Londres a également annulé la traditionnelle saison estivale du ballet du Bolchoï, tandis que Netflix a suspendu la production de “Anna K”, une adaptation du roman de Léon Tolstoï “Anna Karénine”.