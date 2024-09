Le rappeur Rich Homie Quan est mort à 33 ans, confirme le médecin légiste

Le rappeur d’Atlanta Rich Homie Quan, connu pour ses chansons « Lifestyle » et « Type of Way » et ses collaborations avec des artistes tels que Young Thug, YG et Gucci Mane, est décédé.

Un représentant du bureau du médecin légiste du comté de Fulton a confirmé au Times dans un communiqué jeudi avoir été « informé par le Grady Memorial Hospital du décès de Dequantes Devontay Lamar ». Le communiqué n’a pas donné la cause du décès du chanteur. Il avait 33 ans.

Rich Homie Quan est décédé à son domicile d’Atlanta, ont déclaré sa famille et un représentant de la morgue du comté de Fulton TMZLe bureau du médecin légiste a déclaré qu’une autopsie était prévue pour vendredi. Les membres de la famille du rappeur n’ont pas immédiatement répondu à la demande de confirmation du Times.

Playboi Carti, Boosie Badazz et d’autres artistes ont rendu hommage au natif d’Atlanta alors que la nouvelle de sa mort s’est répandue sur les réseaux sociaux jeudi.

« N’oublie jamais ton sourire et ton chemin [you] j’ai parlé et bien sûr ta musique », Boosie a écrit sur X (anciennement Twitter).

« NOUS AVONS DE BONS SOUVENIRS ENSEMBLE ET QUI METTRONT TOUJOURS UN SOURIRE SUR MON VISAGE », le « Set It Off » rappeur a déclaré dans un autre tweet.

« Que Dieu soit avec nous », a déclaré le rappeur Migos Quavo sur Instagram« Je n’ai jamais vu ça être [a part] de notre voyage.

Playboy Carti s’est souvenu de Rich Homie Quan sur Instagram, en partageant des extraits des clips vidéo « Milk Marie » et « Lifestyle » du regretté rappeur histoire.

Né Dequantes Devontay Lamar le 4 octobre 1990, Rich Homie Quan a lancé sa carrière musicale en 2011 et a gagné en popularité avec son single « Type of Way » en 2013. Il a sorti sa première mixtape solo « Still Goin In » en 2012, mais a également prêté ses talents à d’autres artistes. YG, Jeezy et 2 Chainz ont été parmi les premiers collaborateurs de Rich Homie Quan.

Rich Homie Quan, membre de la classe de première année très convoitée de XXL en 2014, a connu plus de succès avec le tube « Lifestyle » avec Young Thug au sein du groupe de hip-hop Rich Gang. Récemment, la relation du regretté rappeur avec Young Thug a fait l’objet de discussions lors du procès RICO du rappeur « Bad Bad Bad » à Atlanta.

Tyga, Yo Gotti, Fetty Wap, Lil Wayne, Meek Mill et Nicki Minaj font partie des rappeurs qui ont également travaillé avec Rich Homie Quan.

La carrière solo du rappeur a atteint son apogée avec son single « Flex (Ooh, Ooh, Ooh) » qui a atteint la 12e place du Hot 100 en juillet 2015, selon Billboard. Rich Homie Quan a sorti son seul album studio « Rich As In Spirit » en 2018 et a récemment sorti le single « Ah’chi » avec 2 Chainz le mois dernier.

« Je ne me suis jamais vu aller aussi loin avec la musique. La musique n’était au départ qu’un passe-temps », a déclaré Rich Homie Quan à XXL dans 2014« Je ne me suis jamais vu sur scène et faire des shows rock. »