Le rappeur Raftaar devient le premier artiste indien à accepter la crypto-monnaie comme frais | Nouvelles des gens

Mumbai : le rappeur Raftaar est devenu le premier artiste indien à accepter la crypto-monnaie au lieu de la devise réelle comme frais de performance.

« J’ai toujours été un ardent admirateur de la technologie blockchain. Je me suis toujours demandé pourquoi les artistes et les managers n’avaient pas exploré le potentiel de ce médium perturbateur. Néanmoins, j’ai finalement fait de petits pas dans cette direction et tous les le mérite revient à mon manager, Ankit Khanna, d’avoir fait de ce rêve une réalité pour moi », a déclaré Raftaar.

La performance virtuelle pour laquelle Raftaar a accepté la crypto-monnaie est prévue pour la deuxième semaine de juillet. L’événement boutique de 60 minutes sera organisé au Canada, à Ottawa, pour un rassemblement privé de 100 personnes.

Le partenaire commercial et directeur de longue date du rappeur, Ankit Khanna, a joué un rôle déterminant dans la transaction de crypto-monnaie.

Ankit a déclaré : « À mon avis, la musique sera l’une des premières industries à être complètement et complètement perturbée par la blockchain. L’artiste peut désormais s’adresser directement au public de toutes les manières sans avoir besoin d’intermédiaires. La blockchain a le potentiel de accélérer une expérience transparente pour toute personne impliquée dans la génération ou l’interaction avec la musique. Je suis heureux d’accueillir ce nouveau paradigme transactionnel avec mon associé de longue date, Raftaar, qui est vraiment une voix pionnière de cette nouvelle génération. «

Pendant ce temps, la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain a déjà gagné l’approbation d’artistes mondiaux comme 50 Cent, Mariah Carey, G-Eazy, Sia, Fall Out Boy, les Backstreet Boys et Lana Del Rey, entre autres.