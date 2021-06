Le rappeur Raftaar devient le premier artiste indien à accepter des frais de performance en crypto-monnaie

Le rappeur Raftaar a annoncé qu’il accepterait la crypto-monnaie au lieu de la devise réelle comme commission de performance. Il est devenu le premier artiste indien à le faire. Raftaar a déclaré qu’il était un ardent admirateur de la technologie blockchain et qu’accepter des paiements utilisant la même technologie était comme un rêve devenu réalité pour lui. Il a déjà commencé à accepter des paiements cryptographiques pour son émission qui doit se tenir en juillet.

La demande de crypto-monnaie a connu une augmentation au cours des dernières années. L’engouement a été facilité par le soutien constant sur les réseaux sociaux du milliardaire technologique Elon Musk. Raftaar a crédité son manager Ankit Khanna d’avoir pris des dispositions pour accepter la crypto-monnaie comme commission de performance. Il a dit qu’il s’était toujours demandé pourquoi les artistes et les managers n’avaient pas encore exploré le potentiel de ce médium perturbateur.

« Néanmoins, j’ai finalement fait de petits pas dans cette direction et tout le mérite revient à mon manager, Ankit Khanna, d’avoir fait de ce rêve une réalité pour moi », a déclaré Raftaar, cité par l’agence de presse IANS. Khanna est l’entreprise de longue date de Raftaar. partenaire et gestionnaire.

La crypto-monnaie est une monnaie numérique. Les transactions effectuées via la crypto-monnaie sont vérifiées et les enregistrements conservés par un système décentralisé utilisant la cryptographie, plutôt que par une autorité centralisée. Des artistes mondiaux comme 50 Cent, Mariah Carey, G-Eazy, Sia, Fall Out Boy, les Backstreet Boys et Lana Del Rey, entre autres, acceptent leurs honoraires de performance en crypto-monnaie au lieu de la devise réelle.

En mars, Musk avait essayé de vendre une chanson en tant que NFT, avant de faire marche arrière et de décider de ne pas le faire. Le milliardaire a partagé une vidéo en boucle jointe au tweet que Musk a publié dans l’actualité. La vidéo affiche les mots « Vanity Trophy » en orbite autour d’un orbe doré apposé au sommet d’un trophée littéral indiquant « HODL » abréviation de la phase « tenir bon pour la vie ».

Selon un récent rapport d’IndiaTech.org, les utilisateurs indiens détiennent actuellement des actifs de crypto-monnaie d’une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars et leurs transactions quotidiennes en crypto-monnaie valent entre 350 et 500 millions de dollars.

News18 s’est entretenu avec Artur Schaback, co-fondateur et directeur de l’exploitation de Paxful, une plateforme de trading peer to peer (P2P), qui pense que malgré l’incertitude, le panel d’experts attendu qui fera le premier pas vers la réglementation de la cryptographie en Inde, est une raison de rester optimiste. Schaback insiste également sur le fait que l’investissement cryptographique a mûri et que les investisseurs n’ont plus peur que le prix continue de baisser. Il a également ajouté: « La demande de crypto-monnaie en Inde est en hausse. »

Récemment, El Salvador est devenu le premier pays au monde à classer officiellement le Bitcoin comme monnaie légale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici