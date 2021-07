Le rappeur qui « a abattu le pro de golf Gene Siller au Georgia Country Club avait ligoté et bâillonné deux autres avec du ruban adhésif dans un camion »

Un rappeur accusé d’avoir abattu un professionnel de golf sur un parcours d’un country club de Géorgie avait ligoté et bâillonné deux autres victimes dans un camion, a révélé vendredi un mandat d’arrêt.

Bryan Anthony Rhoden, 23 ans, a été arrêté et inculpé jeudi pour les trois meurtres à la suite d’une perquisition policière de cinq jours.

La police a déclaré que les victimes étaient déjà mortes lorsque le camion a été conduit sur le parcours Crédit : 11Alive

La police pense que Siller n’était pas une victime visée Crédit : AP

Rhoden aurait lié et bâillonné ses deux autres victimes à l’arrière du camion Crédit: Police du comté de Cobb

Rhoden aurait tiré sur Siller, 46 ans, sur le parcours de golf d’un country club de Géorgie près du 10e trou.

La police a fait la découverte macabre de deux corps supplémentaires, liés et bâillonnés avec du ruban adhésif, à l’arrière du pick-up Ram 3500 blanc que Rhoden a laissé sur le terrain de golf, selon un mandat d’arrêt obtenu par le Atlanta Journal-Constitution.

La police du comté de Cobb pense que les deux victimes étaient déjà mortes lorsque le camion a été conduit sur le parcours.

Les victimes ont été identifiées comme étant Henry Valdez, 46 ans, de Californie et Paul Pierson, 76 ans, du Kansas, le propriétaire du camion.

Piersen est répertorié comme le propriétaire Eco Environmental Remediation Services dans le Nevada et aurait été en Géorgie pour affaires, rapporte le Daily Mail.

Les dossiers de prison obtenus par FOX5 montrent que Rhoden a été arrêté pour conduite en état d’ivresse, fournissant une fausse pièce d’identité et d’autres frais de véhicule et de circulation quelques heures seulement avant que les corps ne soient retrouvés dans le camion abandonné.

Rhoden était un rappeur en herbe du pseudonyme ‘B Rod’ Crédit : Instagram

La police n’a pas établi de mobile pour le crime Crédit : Facebook/Ashley Bouknight Siller

Rhoden a été arrêté à la suite d’une perquisition policière de cinq jours Crédit : 11Alive

Le chef de la police du comté de Cobb, Tim Cox, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi que Rhoden ferait face à trois chefs de meurtre, trois chefs de voies de fait graves et deux chefs d’enlèvement.

Il a été incarcéré dans la prison du comté de DeKalb juste avant 2 heures du matin dimanche matin et a été libéré sous caution deux jours plus tard.

La police pense que Siller n’était pas une victime visée et a été tué après avoir été témoin d’un autre crime.

Rhoden, le tueur présumé, est un rappeur en herbe qui se produit sous le nom de B Rod, a confirmé son manager à FOX5 aujourd’hui.

Il compte plus de 18 000 abonnés sur Instagram et a récemment publié une mixtape intitulée « Made It Out ».

Rhoden a été arrêté pour d’autres chefs d’accusation quelques heures avant la découverte des corps Crédits : Instagram/bennycommas

Siller a été abattu près du 10e trou d’un parcours de golf de Géorgie Crédit : Fox 5 Atlanta

La police n’a pas encore établi le mobile du crime et poursuit son enquête.

« Comme cela reste une affaire et une enquête actives, nous serons limités sur la quantité d’informations ou de détails que nous pouvons divulguer », a déclaré Cox.

« Mais avec le suspect en garde à vue, notre enquête continuera à mener l’affaire à son terme et à la transmettre au bureau du procureur du comté de Cobb pour poursuites. »