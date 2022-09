Le RAPPER PnB Rock aurait été abattu lors d’un violent vol de restaurant et des images de la scène horrible ont fait surface sur Twitter.

Le clip graphique semblait montrer la star de la musique, dont le vrai nom est Rakim Hasheem Allen, allongé dans une mare de sang, entouré de sécurité et d’employés.

Le rappeur PnB Rock a été tué par balle à Los Angeles alors qu’il sortait pour manger

PnB était avec sa petite amie, Stéphanie Sibounheuang, à l’époque Crédit : Instagram/pnbrock

Le suspect est toujours en fuite, a indiqué la police Crédit : La Méga Agence

Plusieurs médias, dont le LA Times et TMZ, ont rapporté que le rappeur était décédé à l’hôpital après que des coups de feu ont éclaté au restaurant Roscoe’s House of Chicken ‘N Waffles à Los Angeles lundi.

Le US Sun a contacté le LAPD, qui a confirmé la fusillade dans le sud de Los Angeles mais n’a pas donné le nom de la victime.

PnB aurait eu un rendez-vous avec sa petite amie, Stephanie Sibounheuang, lorsqu’un suspect inconnu est entré avec une arme à feu et a demandé au rappeur de lui donner ses objets.

“Il a tiré sur la victime et a couru par la porte latérale vers une voiture de fuite, puis s’est enfui du parking”, aurait déclaré le capitaine du LAPD Kelly Muniz au LA Times.

Selon Muniz, PnB, qui aurait pu être ciblé pour ses bijoux, a été déclaré mort à 13h59.

Muniz a déclaré que “plusieurs balles” avaient été tirées lors de l’échange entre PnB et le suspect.

Les enquêteurs du LAPD regardent des images de sécurité depuis l’intérieur du restaurant afin de trouver le tireur.

Twitter a été inondé de fans partageant leur réaction et leur dégoût face à la nature graphique de la vidéo distribuée alors que d’autres exprimaient des prières au rappeur.

“Hope PNB” était à la mode sur le site de médias sociaux.

Il n’y a aucune information sur un suspect pour le moment, mais une source a déclaré à TMZ que PnB semblait être la seule cible car personne d’autre dans le restaurant n’a été abattu ou agressé.

Originaire de Philadelphie, PnB a vécu à Los Angeles.

Dans une interview avec Paper Magazine, PnB a déclaré qu’il avait été inspiré pour faire de la musique à l’âge de 19 ans après avoir écouté l’album de Drake, Take Care.

Sa première mixtape est sortie en juin 2014 et il a signé un contrat d’enregistrement avec Atlantic Records un an plus tard.

Rolling Stone l’a nommé sur la liste des “10 nouveaux artistes que vous devez connaître” en 2016.

Il a été nommé dans la classe XXL Freshman de 2017 aux côtés de Playboi Carti et XXXTentacion et est connu pour des succès tels que Selfish et Gang Up with Young Thug, 2 Chainz et Wiz Khalifa.

Il a également collaboré avec Kodak Black et A Boogie wit da Hoodie sur le morceau Horses.

Sa dernière chanson, Luv Me Again, est sortie le 2 septembre.

PnB est père de deux filles, l’une née en 2013 et l’autre en 2020 – il partage sa plus jeune fille avec Sibounheuang.

PnB n’avait que 30 ans.

‘PARTI TROP TÔT’

Des hommages ont été partagés sur les réseaux sociaux après l’annonce de la mort de PnB par les fans et les pairs.

“Repose en paix, PnB Rock. Votre héritage vivra », a tweeté une société de médias et de divertissement, Complexe.

“RIP PnB Rock, parti trop tôt”, a écrit Génie.

YouTuber devenu boxeur Jake Paul a évoqué la mort de PnB et de son collègue rappeur, Pop Smoke, qui a été assassiné lors d’une invasion de domicile en 2020, comme «Meurtres insensés.”

Nicki Minaj a appelé PnB “un tel plaisir de travailler avec. Condoléances à sa maman et sa famille. Cela me rend tellement malade. Jésus.”

Drake a partagé une photo en noir et blanc de lui et de PnB sur son histoire Instagram.

Gouverneur du New Jersey Phil Murphy tweeté: « Attristé par le décès du rappeur PnB Rock, décédé plus tôt dans la journée en raison d’un acte de violence armée insensé.

“PnB Rock était une star dans l’industrie. Envoi de nos condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période.

Allen a peut-être été ciblé pour ses bijoux, ont déclaré les forces de l’ordre Crédit : Getty