Le rappeur paie la caution de 20 femmes américaines à Noël

Le rappeur Meek Mill a payé une caution pour 20 femmes afin qu’elles puissent passer les vacances à la maison, selon la REFORM Alliance, une organisation qu’il a lancée en 2019 aux côtés de Jay-Z.

Les femmes ont été incarcérées au Riverside Correctional Facility à Philadelphie et n’ont pas pu payer la caution, selon un post Instagram de la REFORM Alliance.

Cinq des femmes ont été libérées samedi et 15 autres le seront dans la semaine à venir, a déclaré l’organisation à but non lucratif. Chaque femme recevra également une carte-cadeau “pour acheter des courses ou des cadeaux pour les fêtes”.

Meek Mill a déclaré que le don était fondé sur sa propre expérience personnelle avec le système de justice pénale.

“C’était dévastateur pour moi d’être loin de mon fils pendant les vacances quand j’étais incarcéré, donc je comprends ce que vivent ces femmes et leurs familles”, a déclaré le rappeur dans un autre post Instagram de la REFORM Alliance.

“Pour les familles touchées par le système de justice pénale, les vacances peuvent être une période extrêmement difficile”, a poursuivi Meek Mill. “Personne ne devrait avoir à passer les vacances en prison simplement parce qu’il n’a pas les moyens de payer une caution, et aucun enfant ne devrait être sans ses parents pendant cette période si nous pouvons y faire quelque chose.

“Je suis reconnaissante d’avoir l’opportunité d’aider ces femmes à être avec leurs familles et leurs proches pendant cette période spéciale de l’année.”

Meek Mill a lancé la REFORM Alliance en 2019 aux côtés d’un groupe d’autres dirigeants sportifs et commerciaux. L’organisation “vise à transformer la probation et la libération conditionnelle en changeant les lois, les systèmes et la culture pour créer de véritables voies vers le travail et le bien-être”, selon son site Internet.

Le natif de Philadelphie a été un ardent défenseur des réformes de la justice pénale. Un mouvement explosif sur les réseaux sociaux appelé #FreeMeekMill a commencé après qu’il a été condamné à deux à quatre ans de prison en 2017 pour une violation de la libération conditionnelle. Il a été libéré après avoir passé cinq mois en prison pour cette infraction.

Il y avait un total de 4 546 personnes incarcérées dans les prisons de Philadelphie en novembre 2022, selon les données du gouvernement de Philadelphie. Environ 6,4 % de ce groupe sont des femmes.