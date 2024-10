Le rappeur P. Diddy accusé d’inconduite sexuelle par 120 personnes

« Cette conduite a créé une masse d’individus blessés, effrayés et marqués », déclare l’avocat représentant les accusateurs de Diddy. Photo par ANGELA WEISS / AFP via Getty Images

Contenu de l’article HOUSTON (AP) — Un avocat a déclaré mardi qu’il représentait 120 accusateurs qui ont porté des allégations d’inconduite sexuelle contre Sean « Diddy » Combs, le magnat du hip-hop qui attend son procès pour trafic sexuel. L’avocat de Houston, Tony Buzbee, a déclaré qu’il s’attend à ce que des poursuites soient intentées au cours du mois prochain, la plupart devant être déposées à New York et à Los Angeles. Buzbee a décrit les victimes comme étant 60 hommes et 60 femmes, et que 25 étaient mineures au moment de l’inconduite présumée. Un individu a affirmé qu’il avait 9 ans lorsqu’il avait été maltraité, a déclaré Buzbee. Les allégations couvrent une période allant de 1991 à cette année.

Contenu de l’article « Ce type d’agression sexuelle, d’abus sexuel, d’exploitation sexuelle ne devrait jamais se produire aux États-Unis ou ailleurs. Cela n’aurait jamais dû durer aussi longtemps. Cette conduite a créé une masse d’individus blessés, effrayés et marqués », a déclaré Buzbee lors d’une conférence de presse. Suite à l’annonce des accusations au Texas, un avocat de Combs a déclaré que l’artiste « ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent ». « Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute affirmation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs », a déclaré l’avocate Erica Wolff dans un communiqué. « Il a hâte de prouver son innocence et de se faire valoir devant un tribunal, où la vérité sera établie sur la base de preuves et non de spéculations. » Buzbee a déclaré que plus de 3 280 personnes avaient contacté son entreprise et alléguaient avoir été victimes de Combs et qu’après avoir examiné les allégations, son entreprise avait décidé de représenter 120 personnes. D’autres cas sont toujours en cours d’examen. Il a déclaré que certains de ses clients avaient parlé avec le FBI.

Contenu de l’article Les personnes représentées par le cabinet de Buzbee proviennent de plus de 25 États, la majorité venant de Californie, de New York, de Géorgie et de Floride. Les abus allégués ont eu lieu principalement lors de fêtes organisées à New York, en Californie et en Floride, où des individus ont reçu des boissons contenant de la drogue, a déclaré Buzbee. Certains des comportements allégués ont eu lieu lors d’auditions où « à plusieurs reprises, en particulier des jeunes, des personnes souhaitant se lancer dans l’industrie ont été contraintes à ce type de comportement dans la promesse de devenir une star », a déclaré Buzbee. Combs, 54 ans, est incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn depuis qu’il a plaidé non coupable le 17 septembre des accusations fédérales selon lesquelles il aurait utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines à se livrer à des performances sexuelles droguées et élaborées avec du sexe masculin. travailleurs lors d’événements surnommés « Freak Offs ». D’autres victimes présumées ont déjà intenté des poursuites contre Combs, notamment des allégations d’agression sexuelle. Combs a plaidé non coupable de complot de racket et de trafic sexuel. Son avocat a déclaré qu’il était innocent et qu’il se battrait pour blanchir son nom.

Contenu de l'article Combs est l'un des dirigeants, producteurs et interprètes musicaux les plus connus du hip-hop, ayant remporté trois Grammys et travaillé avec des artistes tels que Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans et 112. Il a fondé Bad Boy Records en 1993, la ligne de mode influente Sean John, une marque de vodka et le réseau Revolt TV. Il a vendu sa participation dans cette dernière société en juin de cette année. Buzbee a également représenté des femmes qui accusaient le quart-arrière de la NFL, Deshaun Watson, d'agression sexuelle et de mauvaise conduite.

