DMX peut obtenir un mémorial à Yonkers Raceway et sa ville natale envisage de construire une statue ou de nommer une rue après l’icône du rap.

Le maire de Yonkers, Mike Spano, a déclaré qu’il avait offert le plus grand lieu extérieur de la ville à la famille du regretté rappeur afin d’honorer l’artiste.

DMX est décédé tragiquement vendredi Crédit: Alamy

Le maire de Yonkers a offert le Yonkers Raceway pour accueillir un mémorial pour le rappeur Crédits: Getty

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est décédé tragiquement vendredi après qu’une surdose de drogue signalée la semaine dernière ait déclenché une crise cardiaque mortelle.

Le rappeur aurait été dans un «état végétatif» à l’hôpital pendant une semaine avant de décéder.

Sa famille planifierait à la fois un mémorial privé et public, et Spano a déclaré à TMZ que la ville de Yonkers voulait alléger le fardeau de la famille du rappeur.

Il a dit qu’il espère qu’ils utiliseront le terrain de Yonkers Raceway, qui a normalement une capacité de 7500 places assises – mais est limité à 20% de ce nombre selon les directives actuelles de Covid-19.

Le maire de Yonkers, Mike Spano, a déclaré qu’il espérait que la famille de DMX utilisera Yonkers Raceway Crédits: Getty

La famille de DMX a déclaré qu’il « aimait sa famille de tout son cœur » Crédit: Instagram

Spano a déclaré qu’il serait approprié que les fans disent au revoir au rappeur de la ville où il a été élevé.

Il y a aussi des rapports selon lesquels Yonkers pourrait ériger une statue de DMX, ou même nommer une rue après lui.

La famille de DMX a confirmé son décès dans une déclaration vendredi.

Ils l’ont décrit comme un «guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin», ajoutant qu’il «aimait sa famille de tout son cœur».

« Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui. La musique d’Earl a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et son héritage emblématique vivra pour toujours » déclaration lue.

La famille a alors demandé l’intimité alors qu’elle pleurait la perte de «l’homme que le monde connaissait sous le nom de DMX». Ils ont ajouté que les informations sur son service commémoratif seront publiées une fois que les détails seront finalisés.

La carrière de rap de DMX a duré plus de 20 ans Crédits: Getty

Le rappeur, connu pour ses succès massifs comme Anthem de Ruff Ryder et X Gon ‘Give It To Ya, était souvent salué comme l’un des artistes de rap les plus prolifiques de New York.

Il est apparu pour la première fois sur le hit de LL Cool J « 4, 3, 2, 1 » en 1998 et a eu son premier aperçu de la diffusion dans le Top 40 dans le cadre de « Money, Respect » de LOX.

Son premier album de 1998, « It’s Dark and Hell Is Hot », a fait ses débuts au numéro un du Billboard 200 et est resté sur les charts pendant 101 semaines.

Il aurait été aux prises avec la toxicomanie pendant une grande partie de sa vie d’adulte – et a ouvertement abordé les problèmes dans certaines de ses chansons.

En 2016, Page Six a rapporté que le DMX avait cessé de respirer et n’avait pas de pouls après avoir subi une surdose de drogue dans un parking de Westchester, New York.

Heureusement, un médecin sur place a administré du Narcan, un anti-opioïde utilisé pour inverser les effets d’une surdose d’héroïne, selon la police.

Tout au long de sa carrière, DMX a sorti sept albums studio.

En août 2020, il a annoncé qu’il travaillait sur son premier album depuis l’album « Redemption of the Beast » de 2015.

Alors que la nouvelle du décès du rappeur emblématique a éclaté, amis et fans se sont tournés vers les médias sociaux pour pleurer une légende.

« Très Très Très peu de gens le feront JAMAIS comme toi mon pote…. Mec! Ça craint… Trop jeune pour y aller. Reste tranquille X », a écrit ICE T en partageant une vidéo de la performance DMX.

« DMX. Son cadeau signifiait tellement pour beaucoup. Envoyer de l’amour à sa famille », a écrit l’actrice Halle Berry.

Le membre du Congrès new-yorkais Jamaal Bowman a publié une vidéo de deuil du rappeur sur son Twitter.

«DMX est né à Mount Vernon et a grandi à Yonkers. Mais son énergie, sa passion, son art ont touché des gens du monde entier», écrit-il.

« Je n’oublierai jamais de l’avoir vu à Summer Jam en 98 et d’avoir littéralement l’impression que les atomes sautaient de mon corps. Reposez-vous en puissance. X pour la vie. »