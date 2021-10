Le rappeur Nines emprisonné pendant deux ans après avoir tenté d’importer 280 000 £ de cannabis en Grande-Bretagne

Le rappeur Nines a été emprisonné pendant deux ans après avoir admis avoir comploté pour importer 280 000 £ de cannabis au Royaume-Uni depuis la Pologne et l’Espagne.

Le rappeur, 31 ans, de son vrai nom Courtney Freckleton, a plaidé coupable en août à des accusations de drogue et de blanchiment d’argent.

Le rappeur a été condamné à deux ans de prison pour son rôle dans le complot

Nines a plaidé coupable d’avoir comploté dans un complot d’importation de cannabis Crédit : PA

Il a été condamné aujourd’hui à deux ans à Harrow Crown Court à la suite de son arrestation en juin.

Nines, qui a dominé l’année dernière le palmarès des albums britanniques avec sa troisième sortie en studio, Crabs In A Bucket, a admis un complot visant à importer du cannabis de classe B au Royaume-Uni depuis la Pologne et l’Espagne et un complot visant à transférer de l’argent criminel entre le 10 mars et le 3 juillet de l’année dernière. .

Le complot impliquait une importation réussie et une deuxième tentative, avec une quantité totale de cannabis estimée à 28 kg, a déclaré le tribunal.

Harrow Crown Court a également appris que l’accusation de blanchiment d’argent concernait une dette de 98 000 £ ainsi que la valeur de la drogue.

Il a nié les accusations de complot en vue de fournir du cannabis et de la cocaïne, qui ont ensuite été abandonnées par le CPS et aucune autre mesure n’a été prise à leur encontre.

Aujourd’hui, le tribunal a appris que Freckleton était un « partenaire principal » dans l’entreprise, des associés l’appelant « Big Boss » dans les messages.

Nines a été arrêté après des descentes de police à Londres et à Borehamwood, dans le Hertfordshire, dans le cadre d’une opération qui aurait découlé de l’infiltration du service de messagerie crypté Encrochat.

Le réseau, qui a été utilisé par des milliers de criminels dans le monde, a été démantelé par les forces de l’ordre l’année dernière après avoir été piraté par des enquêteurs français.

En guise d’atténuation, la défense a déclaré que Freckleton avait « profondément honte » d’avoir laissé tomber les gens et a affirmé qu’il avait un « grand cœur » comme preuve par son vaste travail communautaire à Brent et à Londres avec les jeunes.

Le juge a reconnu que ses références de personnages « étaient parmi les meilleures que j’ai jamais lues ».

Nines a été condamné aujourd’hui aux côtés du co-conspirateur et partenaire commercial, Jason Thompson, 35 ans, de Barnet, au nord de Londres.

Thompson a plaidé coupable aux mêmes accusations que Nines, un père de deux enfants, et a été emprisonné pendant 28 mois pour sa participation au complot.

Le rappeur, originaire de Harlesden, au nord-ouest de Londres, a été nommé meilleur groupe de hip hop aux Mobo Awards de l’année dernière.

Son troisième album en tête des charts, qui a battu les titans du métal Metallica à la première place à sa sortie, a remporté l’album de l’année, battant la concurrence de Stormzy, J Hus, Lianne La Havas et Mahalia.

Avant son succès, Freckleton a eu une enfance difficile, souffrant du traumatisme horrible de l’assassinat de son frère.

Nines avait déjà été emprisonné pendant 18 mois pour possession de cannabis dans l’intention d’en fournir.

Thompson (ci-dessus) a comparu devant le tribunal avec le rappeur et a également été emprisonné Crédit : PA