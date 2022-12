Le rappeur ne sera pas exécuté (tribunal iranien)

La Cour suprême iranienne a accepté l’appel du rappeur Saman Seydi Yasin contre sa condamnation à mort alors même qu’elle a confirmé la même peine contre un autre manifestant, a annoncé samedi la justice.

Yasin, un Kurde qui rappe sur les inégalités, l’oppression et le chômage, avait été accusé d’avoir tenté de tuer les forces de sécurité, d’avoir mis le feu à une poubelle et d’avoir tiré trois fois en l’air lors de manifestations antigouvernementales, accusations qu’il a niées.

La semaine dernière, la mère de Yasin a plaidé dans une vidéo pour aider à sauver son fils. “Où dans le monde avez-vous vu la vie d’un être cher être prise pour une poubelle ?” dit-elle dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le tribunal avait initialement déclaré qu’il avait accepté les appels de Yasin et d’un autre manifestant, mais dans une déclaration ultérieure, l’agence de presse judiciaire Mizan a déclaré que seul l’appel de Yasin avait été accepté.

“Les relations publiques de la Cour suprême d’Iran ont corrigé leur nouvelle : ‘L’appel de Mohammad Qobadloo n’a pas été accepté… L’appel de Saman Seydi a été accepté par la Cour suprême”, a indiqué l’agence.

Expliquant la décision dans sa déclaration initiale, il a cité des failles dans l’enquête sur l’affaire et a déclaré qu’elle avait été renvoyée devant le tribunal pour un réexamen.

Qobadloo avait été accusé d’avoir tué un agent de police et d’en avoir blessé cinq autres avec sa voiture lors des manifestations.

Des troubles ont éclaté dans tout l’Iran à la mi-septembre après la mort en détention de la femme kurde iranienne Mahsa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs qui applique le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes.

Tard samedi, le 100e jour des manifestations, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des manifestations nocturnes qui se seraient déroulées dans des régions telles que la capitale Téhéran, la ville de Mashhad au nord-est, Karaj à l’ouest de Téhéran et Sanandaj, le centre de la province du Kurdistan dans le Nord Ouest.

Des dizaines de manifestants ont été vus bravant la pluie et la neige pour scander des slogans tels que “Mort au dictateur” et “Mort au (chef suprême l’ayatollah Ali) Khamenei !” Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement les vidéos.

PEINE DE MORT

L’annonce de samedi fait suite à la suspension par la Cour suprême de la condamnation à mort du manifestant Mahan Sadrat il y a 10 jours. Il avait été inculpé de diverses infractions présumées telles que le fait d’avoir poignardé un agent de sécurité et d’avoir mis le feu à une moto.

L’Iran a pendu deux manifestants au début du mois : Mohsen Shekari, 23 ans, accusé d’avoir bloqué une route principale en septembre et d’avoir blessé un membre de la force paramilitaire Basij avec un couteau, et Majid Reza Rahnavard, 23 ans, accusé d’avoir poignardé à mort deux membres du Basij, et publiquement pendu à une grue de chantier.

Amnesty International a appelé la communauté internationale à faire pression sur l’Iran pour qu’il suspende l’exécution de Qobadloo et “ne permette pas à la machinerie de mort iranienne de faire une autre victime alors que (l’)attention du monde est centrée sur la célébration des fêtes de fin d’année”.

Amnesty a déclaré que les autorités iraniennes requéraient la peine de mort pour au moins 26 personnes dans ce qu’elle a appelé “des procès fictifs destinés à intimider ceux qui participent au soulèvement populaire qui a secoué l’Iran”.

Il a déclaré que tous ceux qui risquaient la peine de mort s’étaient vu refuser le droit à une défense adéquate et à l’accès aux avocats de leur choix. Les groupes de défense des droits affirment que les accusés doivent plutôt s’appuyer sur des avocats nommés par l’État qui ne font pas grand-chose pour les défendre.

Le groupe de défense des droits HRANA a déclaré que, vendredi, 506 manifestants avaient été tués, dont 69 mineurs. Il a indiqué que 66 membres des forces de sécurité avaient également été tués. Pas moins de 18 516 manifestants auraient été arrêtés, a-t-il ajouté.

Des responsables ont déclaré que jusqu’à 300 personnes, dont des membres des forces de sécurité, avaient perdu la vie dans les troubles.



