Un rappeur dont la musique est apparue sur Coronation Street et Radio 1 a admis avoir abusé sexuellement d’un enfant en bas âge.

Kieron Cunliffe, connu sous son nom de scène Mistakay, a comparu vendredi devant le Sheffield Crown Court pour admettre six chefs d’accusation liés à la jeune fille.

Le jeune homme de 25 ans, de Doncaster, a admis trois chefs d’agression sexuelle sur une fille de moins de 13 ans, un chef plus grave d’agression sur une fille de moins de 13 ans, un chef d’accusation d’avoir pris une photographie indécente d’un enfant et un chef de distribution une photographie indécente d’un enfant.

Il devait subir son procès en mai dernier, mais sera maintenant condamné par un juge de la Couronne le 26 février.

Cunliffe a comparu devant le tribunal via un lien vidéo depuis la garde à vue du HMP Doncaster.

Le rappeur compte plus de 1000 abonnés sur YouTube.

Il avait également sorti de la musique avec un certain nombre d’autres artistes.

Une chanson qu’il a sortie en septembre dernier intitulée « Where I Came From », axée sur le domaine où il a grandi à Doncaster.

Selon une page Discogs, a également été impliqué dans des campagnes pour Adidas, Oasis Drinks, Lipton Ice Tea, Red Bull & Derby County FC.

La page ajoute: « Un accord avec Sony ATV a conduit à l’utilisation de sa musique sur Channel 4, E4, ITV, BT Sport. »