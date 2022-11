Le rappeur Migos tué lors d’une fusillade – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kirchnik Khari Ballemieux connu sous le nom de Décoller du trio de rap migosest mort à l’âge de 28 ans, selon TMZ. Le rappeur aurait été tué par balle dans un 810 Billiards & Bowling à Houston, au Texas. Les flics ont été appelés peu après 2h30 du matin le 1er novembre, a rapporté le site. La police de Houston a confirmé que la victime avait été déclarée morte sur les lieux après avoir reçu une balle dans la tête ou le cou. HollywoodLa Vie a contacté un représentant de Takeoff pour confirmation.

Le rappeur était avec un autre membre de Migos, Quavo, lorsque l’incident mortel a eu lieu. Une altercation aurait éclaté alors que les deux jouaient aux dés au bowling. Des photos et des vidéos de la scène montrent un homme, vraisemblablement Takeoff, au sol, soigné par Quavo. Peu de temps avant l’incident, Takeoff a publié une photo de lui en train de fumer sur son histoire Instagram.

La police de Houston a confirmé via Twitter qu’une fusillade a eu lieu et qu’une personne est “décédée à son arrivée”. Ils ont également ajouté plus tard une mise à jour confirmant que deux autres victimes avaient été transportées à l’hôpital dans des véhicules privés. TMZ a rapporté que Quavo n’a pas été blessé dans la fusillade. La police ne confirmera pas l’identité du défunt tant que la famille n’aura pas été informée. Cependant, ils ont confirmé que Takeoff et Quavo étaient présents au moment du tournage.

En plus de Quavo et Takeoff, Décalage est le troisième membre de Migos. Cependant, en octobre, Takeoff et Quavo ont sorti un album sans Offset, au milieu d’informations selon lesquelles le groupe s’était séparé. Bien qu’ils n’aient jamais confirmé une rupture officielle, Takeoff et Quavo ont laissé entendre qu’ils s’étaient séparés d’Offset parce qu’il n’était pas loyal. “J’ai juste l’impression que nous voulons voir notre carrière en duo, tu vois ce que je veux dire?” Quavo a dit Grands faits en octobre. « Nous venons d’une famille loyale. Nous sommes censés nous serrer les coudes. Parfois, quand la merde ne fonctionne pas, ce n’est pas censé l’être. Dans la même interview, Takeoff a ajouté: “Nous avons toujours une famille, [though]. Rien ne va changer.

