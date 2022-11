Le rappeur Migos Takeoff tué dans une fusillade à Houston, âgé de 28 ans

Takeoff, membre du trio hip-hop Migos basé à Atlanta, est décédé tôt mardi dans une fusillade au centre-ville de Houston, a confirmé un avocat du rappeur.

“Takeoff n’était pas seulement un artiste musical brillant avec un talent illimité, mais aussi une âme exceptionnellement gentille et douce. Il nous manquera beaucoup maintenant et toujours”, a déclaré l’avocat Drew Findling dans une déclaration à NBC.

Le rappeur de 28 ans, dont le vrai nom est Kirshnik Khari Ball, a été tué par balle à l’extérieur d’un bowling où lui et son coéquipier Quavo, 31 ans, ont assisté à une soirée privée.

La police a répondu à la fusillade au 810 Billiards & Bowling peu après 2h30 du matin et une fois sur place, a trouvé un homme mort d’une blessure par balle à la tête ou au cou, a indiqué la police. Une grande foule de 40 à 50 personnes se trouvait sur les lieux lorsque la fusillade a eu lieu, KPRC, filiale de NBC Houston signalés et deux victimes dans des conditions inconnues ont été emmenées dans des hôpitaux voisins.

Les agents de sécurité qui se trouvaient dans la zone ont entendu le coup de feu mais n’ont pas vu qui l’a fait, a déclaré un porte-parole de la police. Aucune arrestation n’a été annoncée.

Takeoff faisait partie de Migos avec Quavo et Offset. Le groupe de rap, fondé dans la banlieue d’Atlanta à Lawrenceville en 2008, a eu quatre succès dans le Top 10 du Billboard Hot 100, dont “Bad and Boujee”, nominé aux Grammy Awards en 2016. Ils ont sorti une trilogie d’albums de premier plan appelés “Culture”, “Culture II” et “Culture III”.

Plus tôt ce mois-ci, Takeoff et Quavo ont lancé un nouvel album “Only Built for Infinity Links”, sans membre Offset. Offset, qui est marié au rappeur Cardi B, a sorti un album solo en 2019.