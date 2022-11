Le rappeur Migos Takeoff a été tué de “blessures par balle” à “la tête et au torse” lors d’une fusillade à Houston: coroner

Mercredi, le bureau du médecin légiste du comté de Harris a répertorié la principale cause de décès du décollage comme “des blessures par balle pénétrantes de la tête et du torse dans le bras”.

Le rappeur de Migos, âgé de 28 ans – qui est répertorié sous le nom de Kirsnick Ball dans le rapport du coroner – a été tué par balle “en dehors d’une entreprise” à Houston, au Texas, le 1er novembre, selon le rapport. Il quittait une soirée privée au 810 Billiards & Bowling avec Quavo lorsque des coups de feu ont été tirés.

Sa “façon de mourir” est répertoriée comme un “homicide”, et le rapport est toujours incomplet. Le nom complet de Takeoff est Kirshnik Khari Ball.

Département de police de Houston Le chef Troy Finner était confiant lorsqu’il a déclaré “Nous trouverons qui est responsable”, alors qu’il a appelé la communauté à fournir des informations sur la fusillade de mardi.

Plus de 40 personnes auraient été témoins de l’incident survenu après 2 heures du matin

HOUSTON PD CONFIRME MIGOS RAPPER TAKEOFF KLLED IN SHOOTING: “NOUS TROUVERONS QUI EST RESPONSABLE”

“Quiconque a des informations sur le tireur, rendons justice à cette famille”, Maire Sylvester Turner dit lors d’une conférence de presse. “Nous allons résoudre cette affaire. Nous trouverons le tireur.”

Lorsqu’on lui a demandé si le chanteur de “Versace” avait pu être lié à des activités criminelles, Finner a répondu : “Nous n’avons aucune raison de croire qu’il était impliqué dans quoi que ce soit de criminel à l’époque.”

LE DÉCOLLAGE DU RAPPER MIGOS PLEURÉ PAR LES CÉLÉBRITÉS: “C’EST TOUT JUSTE TRAGIQUE”

sergent. Michael Arrington a déclaré que l’incident s’était produit une fois qu’une soirée privée s’était terminée au 810 Billiards & Bowling dans le centre-ville.

Après la fin de la fête, a-t-il dit, il y a eu une dispute parmi un grand groupe de personnes, puis une fusillade. Des dizaines de témoins “ne sont pas restés pour faire une déclaration”.

“Nous cherchons n’importe quoi pour nous aider”, a-t-il déclaré. “Nous voulons que justice soit rendue à cette famille.”

Arrington a ajouté que deux autres victimes, un homme de 23 ans et une femme de 24 ans, étaient soignées pour des “blessures ne mettant pas leur vie en danger”.

Takeoff était le plus jeune membre de Migos, qui comprenait Offset, le mari de Cardi B et le musicien Quavo. Takeoff était le neveu de Quavo et Offset était le cousin de Takeoff.

Les trois membres de la famille auraient été élevés ensemble par la mère de Quavo en Atlanta.

La Groupe nominé aux Grammy Awards est connu pour “Bad and Boujee”, “Walk It Talk It” et “MotorSport”.