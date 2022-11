Le rappeur Migos Takeoff, 28 ans, abattu au bowling de Houston – National

Je me souviens @1YoungTakeoff être un mec très terre-à-terre et cool. Je n’arrive pas à croire que je doive le redire à propos d’une autre jeune star noire tuée sans raison, quelque chose doit vraiment changer dans l’industrie, c’est écœurant de voir à quel point les gens meurent facilement et souvent. Décollage RIP pic.twitter.com/VBguVkzBJ7

– Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) 1 novembre 2022