Le rappeur Meek Mill dépose une caution pour 20 femmes incarcérées afin qu’elles puissent passer des vacances à la maison

Le rappeur Meek Mill a versé une caution à 20 femmes en prison pour leur permettre de passer les vacances avec leur famille.

Les femmes ont été incarcérées au Riverside Correctional Facility de Philadelphie sans argent pour verser une caution, a écrit la Reform Alliance, une organisation fondée par Meek Mill et Jay-Z avec d’autres dirigeants du sport et des affaires en 2019, dans la légende d’un Instagram Publier.

Cinq femmes ont été libérées samedi et 15 autres le seront au cours de la semaine à venir, a annoncé l’organisation à but non lucratif la veille de Noël.

Les femmes recevront également une carte-cadeau «pour acheter des produits d’épicerie ou des cadeaux pour les vacances», selon Reform.

Meek Mill a déclaré que son don avait été inspiré par son propre séjour en prison.

“C’était dévastateur pour moi d’être loin de mon fils pendant les vacances quand j’étais incarcéré, alors je comprends ce que vivent ces femmes et leurs familles”, a-t-il déclaré dans un autre communiqué. Instagram Publier.

“Pour les familles touchées par le système de justice pénale, les vacances peuvent être une période extrêmement difficile”, a-t-il ajouté. “Personne ne devrait avoir à passer les vacances en prison simplement parce qu’il n’a pas les moyens de payer une caution, et aucun enfant ne devrait être sans ses parents pendant cette période si nous pouvons faire quelque chose à ce sujet.”

« Je suis reconnaissant d’avoir l’occasion d’aider ces femmes à être avec leurs familles et leurs proches en cette période spéciale de l’année », a-t-il déclaré.

Reform s’emploie à “transformer la probation et la libération conditionnelle en modifiant les lois, les systèmes et la culture pour créer de véritables voies vers le travail et le bien-être”. indiqué sur le site Web du groupe.

Meek Mill, originaire de Philadelphie, a été franc sur la nécessité d’une réforme de la justice pénale, CNN c’est noté.

Il a été condamné à entre deux et quatre ans de prison en 2017 à la suite d’une violation de la libération conditionnelle, ce qui a déclenché un mouvement sur les réseaux sociaux sous le hashtag #FreeMeekMill. Il est sorti de prison au bout de cinq mois.

Les données du gouvernement de Philadelphie indiquent que les prisons de la ville abritaient 4 546 personnes en novembre de cette année. Les femmes représentent 6,4 % de ce groupe.

