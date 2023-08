Le rappeur Magoo serait décédé à 50 ans

« Ce mec, m’a toujours poussé… tu vas me manquer maganooo c’est comme ça qu’on l’appelait », a-t-il poursuivi. « Totalement l’un des meilleurs de tous les temps à mes yeux, toujours en avant, je sais que nous n’avons pas beaucoup parlé, mais l’amour était et sera toujours là, mon frère. »

« Je ne sais même pas comment dire quoi que ce soit à ce stade, j’ai perdu 3 amis maintenant en un mois à VIE et c’est la date d’échéance », a commencé le chanteur.

Ginuwine continua,

« Je te verrai bientôt mon frère, nous avons tous notre rendez-vous et j’attends le câlin de mon frère quand j’y arriverai. Je déteste vivre cela et perdre des gens que nous aimons parfois, cela vous donne l’impression que vous ne voulez pas ressentir la douleur, alors vous voulez aussi partir… la douleur fait mal… mec oh mec bénédictions à la famille toutes mes condoléances.