Le rappeur « Lil Pump » étouffé à plusieurs reprises par l’ancien champion de l’UFC Colby Covington lors d’une cascade virale dangereuse

Le rappeur en tête des charts Lil Pump a été étouffé et complètement inconscient lors d’un stream de Kick avec Colby Covington hier.

La star des réseaux sociaux et le musicien, mieux connu pour ses chansons à succès comme « Gucci Gang » et « I Love It », sont venus au MMA Masters pour s’entraîner avec l’ancien champion intérimaire des poids welters Covington pendant que les fans regardaient en ligne. Les deux hommes ont accepté un combat léger, que Covington semblait suivre au pas.

Mais les choses sont devenues plus sérieuses lorsque le rappeur a affirmé que la star de l’UFC ne serait pas en mesure de le soumettre rapidement. En quelques minutes, il a appris la gravité de ce dont un combattant de MMA de haut niveau est capable lorsqu’il a été mis hors jeu par Covington avec deux étranglements différents.

Colby Covington affronte le rappeur Lil Pump dans Kick Stream

Lil Pump, de son vrai nom Gazzy Fabio Garcia, était à Miami et voulait emmener ses fans avec lui alors qu’il se rendait à la salle de sport avec Colby Covington. L’Américain est un ancien champion du monde par intérim et a battu des boxeurs comme Rafael Dos Anjos, Tyron Woodley et Robbie Lawler au cours de sa carrière.

Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur différents streams, mais là, c’était un peu différent puisque Pump a participé à une séance de sparring avec Covington. Connu pour ses combats en division 1 de la NCAA, la star de l’UFC a immédiatement montré ses talents de lutteur en éliminant le musicien avec facilité.

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Pump a immédiatement commencé à se plaindre d’un problème à l’aine, mais Covington a insisté pour qu’ils terminent le round et « surmontent la douleur ». « Nous sommes tous confrontés à l’adversité dans la vie », a-t-il fait remarquer à la caméra alors que son ami se tordait de douleur.

« Il faut juste continuer, peu importe ce que tu ressens, il faut continuer et se débarrasser de ses émotions. Ce n’est pas le championnat des émotions ultimes, c’est le championnat de combat ultime. »

« C’est pour ça qu’il faut toujours porter une coque, il faut porter cette protection. C’est la pire douleur que tu puisses ressentir, il n’y a pas de pire douleur pour un homme. »

Colby Covington met Lil Pump sous pression lors d’une séance de sparring

Malheureusement pour Lil Pump, une fois revenu à l’action, il a été instantanément ramené au sol et soumis à un étranglement à la tête et au bras. Après avoir tapé plusieurs fois, Covington a tenu le coup jusqu’à ce qu’il semble que le rappeur soit inconscient.

Une fois qu’il a repris connaissance, Covington a plaisanté en disant que « quelqu’un a dû être endormi aujourd’hui, désolé, ça a dû être Lil Pump ». « Je voulais qu’il ressente ce qu’est une petite sieste », a plaisanté le combattant. « Il n’a pas beaucoup dormi la nuit dernière, alors nous devons nous assurer qu’il fasse une petite sieste ».

Pump a affirmé qu’il « ne savait pas ce qui se passait » et a insisté sur le fait qu’il « avait perdu connaissance pendant au moins une seconde » au cours de l’incident. Mais il voulait « revenir en arrière », alors les deux hommes ont accepté de poursuivre leur combat.

La deuxième fois, Pump a fait le mouvement apparemment insensé de viser les jambes de Covington, ce qui lui a valu de se faire immédiatement prendre le dos et de se faire bloquer par un étranglement arrière nu. Le combattant de l’UFC a cette fois répondu à ses coups et a relâché la prise.

Colby Covington supplie les fans de ne pas tenter de faire un coup à la maison alors qu’il étouffe Lil Pump jusqu’à ce qu’il perde connaissance

Cependant, le public du rappeur dans le chat en direct n’était pas rassasié et a exigé que Covington l’endorme complètement. Il a donc obéi, en faisant tomber Lil Pump et en le plaçant dans une série de soumissions sur lesquelles il a tapé, bien qu’aucune ne l’ait endormi.

Covington a dit aux membres de l’équipe qu’il « ne voulait pas le blesser », avant de plaisanter en disant que Lil Pump était « inattaquable ». Mais une fois qu’il a reçu le feu vert, il a finalement verrouillé un étranglement arrière nu et a refusé de lâcher prise après de multiples supplications et coups physiques.

« Regardez ses yeux, mon frère, il est inconscient », s’exclama Covington, bouche bée, tandis que les entraîneurs tentaient de ramener Pump à la conscience. « N’essayez pas ça à la maison, mesdames et messieurs. Ce sont des professionnels formés qui font ça.

« Ce n’est pas pour les petits enfants de l’essayer dans une salle de sport, ne l’essayez pas à la maison. C’est dangereux, on ne joue pas aux arts martiaux mixtes. Vous pouvez jouer au basket-ball, un jeu pour enfants où vous mettez un ballon dans un panier, c’est un vrai sport où des gens meurent, c’est dangereux, ce n’est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. »

Sujets connexes