Le rappeur Lil Durk et sa petite amie India Cox ‘dans SHOOTOUT chez eux alors qu’ils ouvrent le feu sur des envahisseurs domestiques’

Le rappeur Lil Durk et sa petite amie India Cox ont repoussé des envahisseurs armés lors d’un échange de coups de feu.

Le couple aurait été réveillé dimanche matin et après avoir reçu des balles, ils ont sorti leurs armes et ont riposté avec les auteurs qui ont violé leur maison dans le quartier Chateau Elan de Braselton.

Le rappeur Lil Durk et sa petite amie India Cox ont survécu à une fusillade avec des envahisseurs armés dimanche matin Crédit : Getty Images – Getty

La fusillade a eu lieu un mois après que le frère de Durk, DThang, a été tué à l’extérieur d’un club de strip-tease appelé Club O Crédit : Getty

Ni le rappeur de 29 ans né à Chicago – de son vrai nom Durk Banks – ni Cox n’ont été blessés lorsque la fusillade a éclaté vers 5 heures du matin.

Le Georgia Bureau of Investigation cherche des pistes pour les aider dans leur poursuite des auteurs, selon TMZ.

L’invasion de domicile du couple et une fusillade ont eu lieu un mois après que le frère de Durk, DThang, a été tué à l’extérieur d’un club de strip-tease appelé Club O, à Harvey, dans l’Illinois, selon UPROXX.

En 2019, Durk s’est rendu aux autorités d’Atlanta après avoir été recherché pour une fusillade en février devant le restaurant Varsity.

Il faisait face à un rap qui comprenait une tentative criminelle de meurtre et une accusation de gang de rue criminel, a rapporté l’Atlanta Journal-Constitution.

Durk a annoncé qu’il se rendrait sur Instagram.

Il a par la suite obtenu une caution de 250 000 $ après qu’un juge a rejeté la demande d’un procureur de le placer en détention provisoire, a rapporté WSB-TV.

Aux termes de sa libération de la fusillade non mortelle, le rappeur a été contraint de porter un bracelet à la cheville, interdit d’être à proximité d’une arme et a dû respecter un couvre-feu à domicile de 23 heures à 7 heures tous les jours.

On ne sait pas si les termes de sa caution étaient en place au moment où Durk et Cox ont été impliqués dans la fusillade de dimanche à son domicile.

La sortie du rappeur de « Voice of the Heroes » où il a fait équipe avec Lil Baby a remporté la première place de l’album le mois dernier.

Le travail de 18 pistes présentait des collaborations talentueuses avec Travis Scott, Young Thug, Meek Mill et Rod Wave.

Le rappeur de 29 ans a été libéré sous caution en 2019 pour son rôle présumé dans une fusillade non mortelle devant le restaurant Varsity à Atlanta Crédit : Getty Images – Getty

Aux termes de sa libération de la fusillade non mortelle en 2019, le rappeur a été contraint de porter un bracelet à la cheville, interdit de s’approcher d’une arme et devait respecter un couvre-feu nocturne strict. Crédit : Getty