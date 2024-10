Le rappeur Lil Durk arrêté pour meurtre contre rémunération en 2022 à Los Angeles

Le rappeur Lil Durk a été arrêté pour des accusations fédérales, alléguant qu’il a orchestré un complot de meurtre contre rémunération en 2022 contre son collègue rappeur Quando Rondo à Los Angeles.

Après que le cousin de Rondo, Saviay’a Robinson, ait été abattu devant une station-service de Los Angeles le 19 août 2022, le lauréat d’un Grammy a été arrêté jeudi soir près de l’aéroport international de Miami alors qu’il tentait de fuir le pays et accusé de complot en vue d’utiliser des installations interétatiques. commettre un meurtre contre rémunération entraînant la mort.

« M. Banks est accusé d’avoir orchestré un meurtre de sang-froid ayant entraîné la mort d’un membre de la famille d’un rival », a déclaré le procureur américain Martin Estrada dans un communiqué. « De plus, la fusillade s’est produite en plein air, dans une station-service située à un carrefour très fréquenté, mettant en danger de nombreuses autres personnes dans le quartier. Les crimes violents commis avec des armes à feu de ce type sont dévastateurs pour notre communauté et nous aurons une tolérance zéro pour ceux qui commettent des actes de violence aussi insensés.

Croyant travailler sous la direction de Durk, cinq membres de son collectif de rap de Chicago Only the Family (OTF) – Kavon London Grant, Deandre Dentrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsey et Asa Houston – ont également été arrêtés.

Durk (né Durk Banks) aurait commencé à se quereller avec Rondo (né Tyquian Bowman) après qu’un associé de Boman ait tué Dayvon Bennett de l’OTF. En réponse, Banks aurait mis la vie de Bowman à prix avec des dossiers indiquant qu’un membre de l’OTF et proche associé de Banks avait acheté cinq billets d’avion de Chicago à la Californie la veille de la fusillade.

Le même jour, Banks se serait rendu en Californie à bord d’un jet privé avec Grant, qui aurait ensuite acheté des masques de ski pour la fusillade et payé la chambre d’hôtel des co-conspirateurs avec une carte au nom de Banks.

DA Estrada a allégué que plusieurs membres de la FTO ont utilisé deux véhicules pour « suivre, traquer et tenter de tuer [Bowman] pendant des heures », culminant avec la fusillade au cours de laquelle au moins 18 balles ont été tirées.

Banks a fait sa première comparution devant un tribunal de Floride vendredi et il devrait être traduit en justice devant le tribunal fédéral de Los Angeles dans les semaines à venir.

Grant, Wilson, Jones, Lindsey et Houston ont comparu pour la première fois devant le tribunal jeudi dans l’Illinois et devraient également être prochainement traduits en justice à Los Angeles. Ils font chacun face à un chef d’accusation de complot, un chef d’accusation d’utilisation d’installations interétatiques pour commettre un meurtre contre rémunération ayant entraîné la mort et un chef d’accusation d’utilisation, de port et de décharge d’armes à feu et d’une mitrailleuse et de possession de telles armes à feu dans le cadre d’un crime de violences entraînant la mort. Jones fait face à un chef d’accusation supplémentaire pour possession d’une mitrailleuse.