Le rappeur Lil Durk accusé d’avoir orchestré le meurtre par vengeance de 2022

Le rappeur Lil Durk, lauréat d’un Grammy Award, a été arrêté en Floride pour avoir payé pour la tentative de vengeance du rappeur Quando Rondo en 2022 dans une station-service de Los Angeles, une fusillade qui a entraîné la mort du cousin de Rondo.

Durk, 32 ans, est accusé de complot en vue de commettre un meurtre contre rémunération dans le meurtre de Saviay’a Robinson, 24 ans, qui a été abattu le 19 août 2022, selon un affidavit du FBI publié vendredi.

Cinq autres membres du collectif de rap de Durk basé à Chicago, Only the Family ou OTF, ont également été arrêtés et au moins deux autres arrestations pourraient être imminentes, selon des documents judiciaires déposés. Durk a été arrêté jeudi soir dans le sud de la Floride alors qu’il tentait de fuir le pays, selon le FBI.

Durk a collaboré sur des chansons avec J. Cole, Drake

Durk, de son vrai nom Durk Banks, a remporté un Grammy plus tôt cette année pour la meilleure performance rap mélodique pour sa chanson. Toute ma viequi mettait en vedette J. Cole. Il a également été nominé trois fois et a été l’un des artistes vedettes de l’émission Drake’s Rire maintenant, pleurer plus tard.

L’agent du FBI Sarah Corcoran a déclaré dans son affidavit que les membres de l’OTF se livraient « à des violences, y compris des meurtres et des agressions, sous la direction de Banks et pour maintenir leur statut au sein de l’OTF ».

Les représentants de Durk n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires vendredi.

Selon l’affidavit de Corcoran et d’autres archives judiciaires fédérales, la fusillade découle du meurtre en novembre 2020 du rappeur de l’OTF King Von, 26 ans, dans une discothèque d’Atlanta après que Von et Rondo se soient battus. Les archives indiquent qu’un ami de Rondo a sorti une arme à feu et a tiré sur Von à plusieurs reprises, le tuant. Von, de son vrai nom Dayvon Bennett, a eu deux singles à succès, Fou Histoire et Je l’ai emmenée au O.

Les autorités affirment que Durk a offert une prime pour le meurtre

Les autorités affirment que Durk a fait savoir qu’il « paierait une prime » à quiconque tuerait Rondo, dont le vrai nom est Tyquian Bowman.

Près de deux ans plus tard, un complot de meurtre s’est rapidement mis en place, a écrit Corcoran.

Le 18 août 2022, les associés de Durk ont ​​appris que Rondo séjournait dans un hôtel de Los Angeles. Ce jour-là, Deandre Wilson, Keith Jones, David Lindsey, Asa Houston et un cinquième suspect anonyme ont pris l’avion de Chicago à San Diego, puis se sont rendus à Los Angeles en utilisant les fonds fournis par Durk, a déclaré Corcoran.

Ce jour-là, Durk aurait envoyé un texto à un associé qui organisait les vols : « Ne réservez aucun vol sans aucun nom avec moi. » Corcoran a déclaré qu’il existe des preuves vidéo montrant que Durk séjournait dans une maison de la vallée de San Fernando ce jour-là.

Lil Durk se produit le troisième jour du Lollapalooza Music Festival en juillet, au Grant Park de Chicago. (Amy Harris/Invision/AP)

Une fois arrivés à Los Angeles, les membres de la FTO ont rencontré Kayon Grant, qui s’y était rendu en jet privé. Grant, l’un des principaux associés de la FTO, a obtenu des chambres d’hôtel pour les hommes, leur a acheté quatre masques de ski et a obtenu deux berlines de luxe, selon les archives judiciaires. Grant aurait donné à Jones, Lindsey et à un troisième suspect anonyme des armes à feu, dont une qui avait été transformée en mitrailleuse entièrement automatique.

Le lendemain, le groupe aurait suivi Rondo et Robinson alors qu’ils conduisaient une Cadillac Escalade jusqu’à un dispensaire de marijuana de Los Angeles, un magasin de vêtements de West Hollywood, puis une station-service en face du Beverly Center.

Là, Houston a garé sa voiture derrière la gare pour que Jones, Lindsey et l’accusé anonyme puissent tendre une embuscade à Rondo. Ils sont sortis et ont ouvert le feu, tuant Robinson, qui se tenait à l’extérieur de l’Escalade, mais manquant Rondo, selon l’acte d’accusation et les informations sur la fusillade.

Les suspects se sont ensuite rendus à un stand de hamburgers In-N-Out où ils ont discuté du paiement avec Grant, puis sont rentrés chez eux à Chicago depuis San Diego, selon Corcoran et d’autres documents. Wilson aurait ensuite payé à Jones et Lindsey un montant non divulgué.

Grant, Jones, Lindsey, Wilson et Houston ont été arrêtés jeudi à Chicago pour complot en vue de commettre des accusations de meurtre contre rémunération. Aucune information d’avocat n’était immédiatement disponible pour ces hommes dans les archives judiciaires.

Après leurs arrestations, a écrit Corcoran, Durk a réservé deux vols depuis les aéroports du sud de la Floride – un vers Dubaï et un vers la Suisse. Il a ensuite réservé un vol privé vers l’Italie, mais a été arrêté à Miami avant de pouvoir embarquer sur ce vol.

Durk et les autres accusés sont détenus en attendant leur transfert à Los Angeles.