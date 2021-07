Le rappeur KTS Dre était membre de Gangster Disciples et a utilisé le nom de KUTTHROAT alors que le spectateur décrit le moment où il a été abattu 64 fois

Le rappeur KTS Dre aurait été membre des Gangster Disciples et aurait joué sous le nom de Kutthroat Dreko, a-t-il été révélé, alors qu’un spectateur parle du moment où il a été abattu 64 fois.

La star de la musique de Chicago, de son vrai nom Londre Sylvester, a été abattu alors qu’il sortait de la prison du comté de Cook samedi soir.

Londre Sylvester, alias KTS Dre, a été abattu samedi Crédit : prison du comté

Il venait d’être libéré de la prison du comté de Cook lorsqu’il a été abattu Crédit : ABC 7 Chicago

La fiancée de 31 ans avait versé sa caution de 5 000 $ vendredi et il aurait attendu avec une femme de 60 ans une voiture lorsqu’il a été pris en embuscade.

La police a identifié KTS Dre comme un membre de la faction Lakeside du Gangster Disciple, l’un des gangs de rue les plus notoires d’Amérique, rapporte le Chicago Sun-Times.

Des photos du rappeur ont montré qu’il avait les mots « Kill to Survive » tatoués sur son cou à côté d’une cible.

Les chefs présumés du gang violent ont été inculpés de racket fédéral plus tôt cette année.

DISCIPLES DE GANGSTER « NOTORIEUX »

Selon des documents judiciaires, les Gangster Disciples ont une histoire d’anarchie depuis des décennies et une présence à travers les États-Unis, y compris dans les prisons d’État et fédérales.

Le gang emploie une hiérarchie structurée, avec des postes de direction tels que des « membres du conseil » nationaux et des « gouverneurs ».

« La longue liste de crimes violents allégués dans cet acte d’accusation – y compris deux meurtres et de multiples agressions violentes – montre clairement la menace pour nos communautés posée par des organisations criminelles comme les Gangster Disciples », Nicholas L. McQuaid, procureur général adjoint par intérim du ministère de la Justice. Criminal Division, a déclaré que des dirigeants présumés avaient été inculpés en janvier.

« Ces accusations visent les dirigeants nationaux et étatiques de l’un des gangs de rue les plus notoires d’Amérique », a ajouté Steven D. Weinhoeft, procureur américain du district sud de l’Illinois.

Lisez notre blog KTS Dre kill pour les dernières mises à jour

« L’anarchie que ces gangs apportent dans nos villes est terriblement destructrice et souvent difficile à poursuivre », a-t-il poursuivi.

« La violence perpétrée par les Gangster Disciples dans ce district et dans tout le pays a longtemps été un objectif particulier de nos principaux organismes d’application de la loi. »

Selon la police de Chicago, deux voitures se sont arrêtées à KTS Dre alors qu’il attendait à l’extérieur de la prison du comté de Cook vers 20h50 samedi.

Il a reçu 64 balles et a été mortellement blessé à la tête et à la poitrine, a indiqué la police.

Le rappeur a été transporté d’urgence à l’hôpital Mount Sinai où il a été déclaré mort.

La femme plus âgée a reçu une balle dans le genou lors de l’attaque et emmenée à l’hôpital Stroger avec des blessures mineures, mais elle est en bon état.

Une femme de 35 ans qui passait par là a également été écorchée au visage par une balle mais est également en bon état, ont ajouté des flics.

LE TÉMOIN A ENTENDU L’EXPLOSION D’UNE ACCIDENTELLE

Une femme qui visitait la prison du comté de Cook samedi soir a décrit le moment terrifiant où des coups de feu ont éclaté.

Elle a parlé à un ami à l’entrée quand elle a dit avoir entendu un bruit qu’elle pensait être un feu d’artifice.

« Nous parlions de voiture en voiture, et je l’ai regardée et j’ai dit: » Cela semblait vraiment proche « », a-t-elle déclaré au Sun-Times.

« Quelques instants plus tard, j’ai entendu deux pops devant la zone de visite, puis plus dans une cadence qui ne pouvait être autre chose que des coups de feu.

« Quand la fusillade s’est arrêtée, un Cook Country [sheriff’s officer] m’a dit : « Jeune dame, je pense que vous feriez mieux de déplacer votre voiture », et au début, j’en ai ri parce que je ne le croyais pas, mais il était sérieux et m’a dit que c’étaient des coups de feu.

« Je ne peux pas m’empêcher de penser que si je ne m’étais pas arrêté pour parler à mon ami, j’aurais pu être dans cette zone quand ils tournaient », a-t-elle ajouté.

« Je devais être là-bas. »

KTS Dre était assigné à résidence depuis décembre mais a été emprisonné en juin pour avoir enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution pour une accusation d’arme à feu en 2020.

Cela résultait d’un incident survenu en avril 2020 lorsque des flics ont trouvé le rappeur en possession d’une arme à feu alors qu’il était en liberté conditionnelle pour une condamnation pour arme à feu en 2015.

KTS Dre aurait été membre des Gangster Disciples Crédit : Bureau du shérif du comté de Cook

Le musicien venait d’être libéré à nouveau samedi après la violation de la caution.

On ne sait pas pourquoi le rappeur n’est pas sorti de prison pendant 24 heures après que sa caution a été garantie par sa fiancée.

On ne sait pas non plus comment l’heure de sa libération était connue.