Le rappeur Joe Budden s’exprime contre Angel Reese au milieu d’une controverse hors terrain et de comparaisons avec Caitlin Clark

L’artiste hip-hop et magnat des médias Joe Budden a envoyé un message sévère à la recrue de la WNBA, Angel Reese, à propos de son image.

Après une saison de recrue au cours de laquelle Reese détenait même à un moment donné le record de rebond d’une seule saison de la WNBA, mais n’a pas réussi à le conserver après une opération chirurgicale de fin de saison, Reese s’est penché sur la création de marque en dehors du terrain.

La star du basket-ball féminin de 22 ans a lancé son propre podcast « Unapolageically Angel » avant même d’avoir terminé sa saison de recrue, et a continué à publier des épisodes chaque semaine même après la fin prématurée de sa saison WNBA en raison d’une blessure au poignet début septembre.

Le podcast a suscité la controverse à plusieurs reprises, y compris le tout premier épisode où elle s’est prononcée contre les fans de la joueuse rivale Caitlin Clark, alléguant qu’ils lui avaient envoyé des menaces de mort et avaient pris des images explicites d’elle par l’IA et les avaient envoyées à sa famille. Dans son épisode le plus récent, Reese a interviewé l’ex-petite amie de l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, à propos de leur relation passée. Cette interview a suscité une vague de critiques, notamment de la part des fans de la nouvelle petite amie de Kelce, Taylor Swift.

Budden a maintenant conseillé à Reese de retirer une partie de la publicité non liée au basket-ball qu’elle recherchait ces derniers mois, lors d’un épisode de son podcast, « Le podcast Joe Budden », via Sports illustrés. Budden a fait référence à une récente apparition sur scène de Reese lors de la tournée « Wild ‘N Out » de Nick Cannon à Chicago.

« J’ai vu Angel Reese se déchaîner, je ne sais pas si je l’ai vue dans ‘Wild N’ Out' », a déclaré Budden. « Angel Reese ne veut pas la faire asseoir… Elle ne va pas s’asseoir quelque part une seconde. Cela a de la valeur.

« On dirait que je dis aux femmes quoi faire. Mais ce n’est pas le cas. »

Budden s’est également fait un devoir de comparer les habitudes de Reese en dehors du terrain à celles de Clark. Cependant, il a également précisé que la comparaison n’était pas fondée sur la race.

« Quiconque [Reese] Got lui dit d’aller apparaître partout. Ce n’est pas ce que disent les gens de Caitlin Clark, pour ne pas en faire une affaire raciale… Nous sommes juste sur une merde de recrue star maintenant », a-t-il déclaré.

Clark a fini par remporter le titre de recrue WNBA de l’année contre Reese, remportant tous les votes sauf un pour le prix. Le seul vote contre Clark était pour Reese. Cependant, c’est un vote qui a suscité de vives réactions de la part de la communauté du basket-ball féminin, puisque Clark a surpassé la recrue de Sky dans toutes les catégories statistiques, à l’exception des rebonds.

Contrairement à Reese, Clark n’a pas de podcast et s’est abstenue de faire des commentaires controversés pendant et après sa saison recrue.

Jusqu’à présent, la publicité de Clark en dehors du terrain s’est limitée à sa participation à d’autres événements sportifs, souvent avec son petit ami Connor McCaffery. Clark et McCaffery ont été vus assis sur le terrain lors du match préparatoire des Indiana Pacers contre les Memphis Grizzlies lundi soir. En août, les deux hommes ont assisté à un match des Yankees de New York et elle a pris des photos avec les stars Aaron Judge et Juan Soto.

