Le rappeur JayDaYoungan est mort à l’âge de 24 ans : Javorius Scott a été tué par balle avec un membre de sa famille blessé après 2 fusillades à Bogalusa, La

Le RAPPEUR JayDaYoungan est décédé et un membre de sa famille a été blessé après une fusillade à l’extérieur d’une maison en Louisiane, selon les flics.

Le département de police de Bogalusa a confirmé que le rappeur, dont le vrai nom est Javorius Tykies Scott, est décédé des suites de ses blessures.

JayDaYoungan est décédé après avoir été abattu en Louisiane Crédit : Instagram/@jaydayoungan

Le parent de JayDaYoungan, Kenyatta Scott Sr, a été transporté dans un hôpital voisin et est dans un état stable, ont indiqué les flics.

La police de Bogalusa a confirmé plus tôt dans la soirée que deux fusillades distinctes avaient eu lieu et qu’elle enquêtait sur un lien possible entre les incidents.

Le premier s’est produit juste avant 18 heures devant une maison de l’avenue Superior.

À leur arrivée, les policiers ont découvert qu’une victime avait été transportée dans un hôpital voisin tandis qu’une autre avait été grièvement blessée sur les lieux.

Alors que les flics ont répondu à la première scène et ont transporté la victime grièvement blessée à l’hôpital, la deuxième fusillade a été signalée sur Marshall Richardson Road.

Un véhicule a été abattu, bien que les passagers n’aient pas été touchés, et les flics pensent que cela pourrait avoir été lié à la première fusillade.

Les autorités continuent d’enquêter.

Toute personne ayant des informations sur l’un ou l’autre de ces crimes est invitée à contacter la Division des détectives au (985) 732-6238.

JayDaYoungan est surtout connu pour ses singles “23 Island”, “Elimination” et “Opps”.

