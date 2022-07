Le rappeur ‘JayDaYoungan’ est mort à 24 ans : un musicien tué par balle dans sa ville natale de Louisiane

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rappeur “JayDaYoungan” a été tué par balle dans sa ville natale de Bogalusa, en Louisiane, mercredi soir. Il avait 24 ans.

Le musicien, de son vrai nom Javorius Scott, a été impliqué dans une fusillade signalée à la police locale de Louisiane avant 18 heures.

Scott a été transporté aux urgences de Notre-Dame des Anges dans un véhicule personnel, où il est décédé “des suites de ses blessures”, selon un communiqué partagé sur la page Facebook du département de police de Bogalusa.

Une autre victime dans la communauté à 70 miles au nord de la Nouvelle-Orléans a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital en ambulance.

“Kenyatta Scott Sr. a été transporté dans un autre établissement et on nous a dit qu’il était dans un état stable”, indique le communiqué.

Plusieurs points de vente ont rapporté que Kenyatta était le père de Javorius, mais les autorités ont déclaré que la victime survivante était un “parent proche” du rappeur et ne discuterait pas de leur relation.

La police a ensuite été informée d’une autre fusillade peu après 19 heures, à environ quatre milles de la première fusillade. Selon les autorités, une voiture a été touchée par des balles, mais les occupants n’ont pas été blessés, a indiqué la police.

Les enquêteurs de la police de Bogalusa ont déclaré qu’ils pensaient que les deux fusillades étaient liées. Les enquêteurs ont lié Scott à des crimes impliquant des rivalités entre gangs dans certaines parties de la Louisiane rurale au cours des derniers mois. Ils ont dit qu’ils pensaient que la violence était une représailles. Une enquête se poursuit.

En juin 2021, Scott a été libéré de prison après avoir purgé sept mois pour possession d’arme à feu alors qu’il était inculpé pour un crime. En septembre de la même année, il a été arrêté pour entrave à la justice et complicité d’un meurtre au deuxième degré survenu en Louisiane. Le mois suivant, il a été arrêté pour de multiples crimes, dont l’usage illégal d’une substance dangereuse contrôlée en présence de mineurs.

La mairesse de Bogalusa, Wendy Perrette, dans un communiqué, a exhorté les habitants à rester calmes pendant que la police enquête.

“La fusillade insensée à Bogalusa (est) un autre rappel tragique de la douleur que les crimes violents entraînent”, a-t-elle déclaré. “Mes pensées et mes prières vont à la famille et aux amis des victimes. En tant que votre maire et en tant que mère, je plaide au nom de notre communauté et pour nos enfants, aujourd’hui doit signifier assez, c’est finalement assez. Arrêtez la violence ! Voyez quelque chose, dites quelque chose .”

Perrette a également demandé que la police de l’État de Louisiane assiste le département de police de Bogalusa et le bureau du shérif de la paroisse de Washington dans l’enquête.

En 2016, Scott a sorti sa première mixtape “YOUNGANimal”. Il a ensuite signé avec Atlantic Records et a sorti sa mixtape “Misunderstood”, avec le hit “23 Island”, en 2019. Son premier album sur un label majeur “Baby23” est arrivé en 2020. Plus tôt cette année, il a sorti deux EP, “Scarred” et “Tout est bien.” Au cours de sa brève carrière, Scott avait travaillé avec Lil Durk, Latto, Moneybagg Yo et Kevin Gates.

Scott compte plus de 2,5 millions de followers sur Instagram. Sa vidéo la plus récente, “First Day Out Pt2”, a été visionnée 1,9 million de fois sur YouTube. Un porte-parole d’Atlantic Records n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

