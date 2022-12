Le rappeur Gunna plaide dans une affaire de racket à Atlanta

Le rappeur Gunna, qui a été arrêté plus tôt cette année avec son collègue rappeur Young Thug et plus de deux douzaines d’autres personnes, a plaidé coupable mercredi à Atlanta à une accusation de complot de racket, selon un communiqué publié par ses avocats.

Les procureurs du comté de Fulton ont obtenu en mai le vaste acte d’accusation de 88 pages selon lequel des membres du gang de rue criminel Young Slime Life ont commis des crimes violents pour collecter de l’argent pour le gang, promouvoir sa réputation et accroître son pouvoir et son territoire.

Gunna, dont le prénom est Sergio Kitchens, a comparu devant le tribunal mercredi et a inscrit ce qu’on appelle un plaidoyer Alford, qui permet à une personne de maintenir son innocence tout en reconnaissant qu’il est dans son intérêt de plaider coupable.

“Bien que j’aie accepté de toujours dire la vérité, je tiens à ce qu’il soit parfaitement clair que je n’ai PAS fait de déclaration, que je n’ai PAS été interrogé, que je n’ai PAS coopéré, que je n’ai PAS accepté de témoigner ou d’être témoin pour ou contre une partie au procès. cas et n’ont absolument AUCUNE intention d’être impliqué dans le procès de quelque manière que ce soit”, a déclaré le rappeur dans le communiqué.

Kitchens a été condamné à cinq ans, avec un crédit pour le temps purgé, et le solde suspendu, a déclaré Steve Sadow, l’un de ses avocats. Il doit également effectuer 500 heures de service communautaire, dont 350 heures pour parler “aux jeunes hommes et femmes des dangers et de l’immoralité des gangs et de la violence des gangs, et de la dégradation que cela provoque dans nos communautés”, a écrit Sadow dans un e-mail.

Il n’est pas non plus autorisé à avoir des armes à feu ou à entrer en contact avec d’autres personnes accusées, sauf par l’intermédiaire de ses avocats ou de son label de musique.

Le procès des autres accusés dans l’acte d’accusation doit commencer le mois prochain.

Young Thug, dont le prénom est Jeffery Lamar Williams, a co-écrit le hit “This is America” ​​avec Childish Gambino, entrant dans l’histoire en devenant le premier morceau hip-hop à remporter la chanson de l’année Grammy en 2019.

Les procureurs du comté de Fulton ont déclaré qu’à la fin de 2012, lui et deux autres personnes avaient fondé Young Slime Life, un gang de rue criminel violent communément appelé YSL et affilié au gang national des Bloods. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

Par ailleurs, The Atlanta Journal-Constitution a rapporté que Walter Murphy, un autre accusé accusé dans l’acte d’accusation, avait plaidé coupable mardi. Les procureurs ont déclaré qu’il avait cofondé le gang Young Slime Life avec Williams. Murphy a été condamné à 10 ans, dont un an commué en temps purgé et neuf ans de probation, a rapporté le journal.

Kitchens a déclaré dans sa déclaration que lorsqu’il s’est affilié à YSL en 2016, il ne le considérait pas comme un gang mais plutôt “un groupe de personnes du métro d’Atlanta qui avaient des intérêts communs et des aspirations artistiques”. Son objectif était le divertissement, a-t-il dit, “des artistes de rap qui écrivaient et interprétaient de la musique qui exagérait et” glorifiait “la vie urbaine de la communauté noire”.

Kitchens est signé sur le label Young Stoner Life de Williams. Il a marqué son deuxième n ° 1 sur le palmarès des albums Billboard 200 avec “DS4Ever” cette année.