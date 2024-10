Le rappeur gallois qui a co-créé le hit des années 80

Eric Martin, mieux connu sous le nom de MC Eric, a co-créé Pump Up the Jam

Pump Up the Jam a atteint la deuxième place du classement des singles britanniques et a propulsé Technotronic – c’est-à-dire Martin, le musicien et producteur belge Jo Bogaert et le rappeur Ya Kid K – au rang de célébrité.

« Je me souviens avoir entendu la mélodie et je savais, mec », a-t-il déclaré.

« Donc, pour moi, écouter ces morceaux dans la voiture tout seul, personne d’autre, juste écouter pour voir à quoi ça ressemble et puis vous êtes en quelque sorte seul dans vos pensées et il n’y a personne d’autre qui s’immisce, et Je le savais, mec. »

Fort du succès de Pump Up the Jam, le groupe a sorti un album complet et, au début des années 1990, a accumulé six succès dans le top 20 au Royaume-Uni.

« Il y avait tellement de pression sur nous après Pump Up the Jam pour proposer un autre banger et Get Up était un si digne successeur, et une telle joie de jouer avec Ya Kid K, comme nous le faisions ensemble.

« Get Up est certainement mon morceau préféré. »

Le single original a même été considéré comme le premier morceau house à atteindre les charts américains.