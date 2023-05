Le rappeur gagnant d’un Juno Classified arrive à Kelowna

Classified et Rumpus arrivent à Red Bird Brewing le 30 juin

Classified (à gauche) et Rumpus arrivent à Red Bird Brewing le vendredi 30 juin. (@redbirdbeer/Instagram)

Deux artistes canadiens de premier plan viennent à Kelowna.

Le rappeur Classified et DJ Rumpus se produiront au Red Bird Brewing le vendredi 30 juin.

Classé, le rappeur ‘Oh… Canada’ fait de la musique depuis 1995 alors qu’il n’avait que 18 ans. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec Snoop Dogg, Royce Da 5’9, BoB et a ouvert pour Ludacris, Nas, les Black Eyed Peas, Busta Rhymes et bien d’autres. Il a un prix Juno et 10 nominations.

Rumpus est un DJ de l’Ouest canadien qui mixe en direct avec des percussions lors de ses performances.

Les billets sont en vente au coût de 50 $ et peuvent être trouvés sur Eventbrite.

