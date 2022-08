Le rappeur Fetty Wap risque au moins 5 ans de prison pour trafic de drogue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

CENTRAL ISLIP, NY (AP) – Le rappeur Fetty Wap a plaidé coupable lundi à une accusation de complot en matière de drogue passible d’une peine obligatoire de cinq ans de prison, admettant qu’il a participé à un trafic de drogue massif qui a transporté de la drogue de la côte ouest à Long Island.

Le plaidoyer dans Central Islip a été présenté au juge magistrat américain Steven Locke, qui avait révoqué sa caution et l’avait envoyé en prison il y a deux semaines. Après le plaidoyer, il a été renvoyé en prison pour attendre la condamnation, bien qu’une date n’ait pas été immédiatement fixée.

Locke a révoqué la caution de 500 000 $ du rappeur, garantie par des biens qu’il possède en Géorgie, après que les procureurs ont déclaré que Wap, de son vrai nom Willie Maxwell, avait menacé de tuer un homme lors d’un appel FaceTime en 2021, violant les conditions de sa libération provisoire dans sa drogue Cas.

Le rappeur “Trap Queen” a été initialement arrêté en octobre dernier pour avoir participé à un complot visant à faire passer de grandes quantités d’héroïne, de fentanyl et d’autres drogues dans la région de New York.

Il a plaidé coupable de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées, la principale accusation dans un acte d’accusation contre lui, bien que le plaidoyer ne concernait que la cocaïne. Il est passible d’une peine minimale obligatoire de cinq ans de prison, tandis que les directives fédérales en matière de détermination de la peine recommandent probablement environ deux ans de prison supplémentaires. Le plaidoyer lui a épargné une éventuelle peine à perpétuité s’il avait été reconnu coupable de toutes les accusations auxquelles il était confronté.

Ses avocats n’ont pas renvoyé immédiatement les messages sollicitant des commentaires.

Maxwell et cinq coaccusés ont été accusés d’avoir comploté en vue de posséder et de distribuer plus de 100 kilogrammes (220 livres) d’héroïne, de fentanyl et de crack entre juin 2019 et juin 2020. Deux coaccusés ont également plaidé coupable et attendent leur condamnation.

Le stratagème aurait impliqué l’utilisation du service postal américain et de voitures avec des compartiments cachés pour transporter des drogues de la côte ouest à Long Island, où elles étaient stockées pour être distribuées à des revendeurs de Long Island et du New Jersey, ont déclaré les procureurs.

Maxwell a pris de l’importance après que “Trap Queen”, son premier single, ait atteint la deuxième place du classement américain Billboard Hot 100 en mai 2015.

L’arrestation de Long Island n’était pas sa première. En 2019, il a été arrêté à Las Vegas pour avoir prétendument agressé trois employés dans un hôtel-casino. Il a également été arrêté en novembre 2017 pour conduite avec facultés affaiblies après que la police a déclaré qu’il faisait une course de dragsters sur une autoroute de New York.