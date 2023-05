Le rappeur Fetty Wap condamné à 6 ans de prison pour trafic de drogue

Sous les yeux de ses amis et de sa famille, le rappeur Fetty Wap s’est excusé mercredi pour ses actions et a déclaré qu’il était « exactement là où je suis censé être », avant qu’un juge ne le condamne à six ans de prison fédérale pour son rôle dans un New York- régime basé sur le trafic de drogue.

Le Reine des pièges Le rappeur, dont le nom légal est Willie Maxwell, a plaidé coupable en août 2022 à une accusation de complot en matière de drogue passible d’une peine minimale obligatoire de cinq ans. La peine a été prononcée par un tribunal fédéral de Long Island.

« Le fait que je sois égoïste dans ma fierté m’a mis dans cette position aujourd’hui », a déclaré Maxwell à la juge de district américaine Joanna Seybert. Ses avocats ont suggéré qu’il s’était tourné vers la vente de drogue en raison des difficultés financières provoquées par la pandémie de COVID-19.

Maxwell a été arrêté en octobre 2021 pour avoir participé à un complot visant à faire passer de grandes quantités d’héroïne, de fentanyl et d’autres drogues dans la région de New York.

Le rappeur né dans le New Jersey et cinq co-accusés ont été accusés d’avoir conspiré pour posséder et distribuer plus de 100 kilogrammes (220 livres) d’héroïne, de fentanyl et de crack entre juin 2019 et juin 2020.

Maxwell « accepte ses responsabilités »

Les procureurs ont déclaré que le stratagème impliquait d’utiliser le service postal américain et des voitures avec des compartiments cachés pour transporter des drogues de la côte ouest à Long Island, où elles étaient stockées pour être distribuées aux revendeurs de Long Island et du New Jersey.

Maxwell a plaidé coupable de complot en vue de distribuer et de posséder des substances contrôlées, la principale accusation dans un acte d’accusation contre lui, admettant qu’il avait participé à un racket massif de trafic de drogue. Le plaidoyer, qui ne concernait que la cocaïne, lui a épargné une éventuelle peine d’emprisonnement à perpétuité s’il avait été reconnu coupable de toutes les accusations auxquelles il était confronté.

Les avocats de Maxwell avaient espéré la peine minimale de cinq ans de prison, tandis que les procureurs réclamaient une peine plus longue.

« C’est un triste jour », a déclaré l’avocate de la défense Elizabeth Macedonio. « C’est un gamin de Paterson, New Jersey, qui s’en est sorti. »

Elle a dit que Maxwell « accepte la responsabilité de sa conduite ».

Le procureur adjoint des États-Unis, Christopher Caffarone, a déclaré que l’accusation ne concernait pas la renommée de Maxwell en tant qu’interprète.

« L’accusé a effectivement vendu de la drogue », a déclaré Caffarone. « L’accusé a effectivement vendu de la cocaïne. »

Seybert a dit à Maxwell: « Vous avez beaucoup à faire pour vous. Voyez si vous pouvez le mettre ensemble. »

Maxwell a pris de l’importance après son premier single, le mélodique mais grungy Reine des piègesa atteint la deuxième place du classement américain Billboard Hot 100 en mai 2015. La chanson parle d’un amant qui vous soutient, même si cela signifie vous aider à cuisiner et à vendre de la drogue.

Il a été nominé pour deux Grammy Awards en 2016.