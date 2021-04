Le rappeur et acteur américain DMX est décédé à l’âge de cinquante ans après avoir subi ce que l’hôpital a qualifié d ‘ »arrêt cardiaque catastrophique ».

L’artiste hip-hop emblématique était la voix distinctive derrière des succès tels que « Ruff Ryders », « Anthem » et « Faire la fête.’

Selon la déclaration de sa famille, DMX, dont le nom de naissance était Earl Simmons, est décédé avec des proches à ses côtés après plusieurs jours de réanimation.

Le rappeur lauréat d’un Grammy est décédé dans une clinique de White Plains, dans l’État de New York, où il est né.

De nombreux fans ont rendu hommage aux artistes hip-hop, y compris le champion de Formule 1 Lewis Hamilton qui s’est décrit comme « dévasté » par la nouvelle.

«J’ai grandi en l’écoutant, ses paroles et ses histoires m’ont permis de traverser des moments difficiles quand j’étais enfant et je suis très reconnaissant pour sa sagesse et sa lumière», a-t-il écrit sur Twitter.

« J’ai grandi avec sa musique. Il est important pour moi parce qu’il représente Westchester », a déclaré un autre fan. « Il représente le 914 (indicatif téléphonique régional du comté de Westchester). Encore une fois, comme je l’ai dit, j’ai grandi sur sa musique, donc encore une fois, je suis juste ici pour montrer du respect et avoir une sorte de fermeture. »

Parallèlement à sa carrière musicale, DMX a travaillé comme acteur.

Il a joué dans le film de 1998 « Belly » et est apparu dans le film de 2000 « Romeo Must Die » avec Jet Li et Aaliyah. DMX et Aaliyah ont fait équipe pour « ‘Come Back in One Piece’ sur la bande originale du film .

Vie troublée

Mais alors que DMX a fait sa marque comme l’un des noms les plus reconnaissables du hip-hop pour son art du rap et en tant qu’acteur, le rappeur a été personnellement étouffé par ses batailles juridiques.

Il a été arrêté et incarcéré à plusieurs reprises et souffrait de toxicomanie. Sa dépendance s’est installée pour la première fois à l’âge de 14 ans lorsqu’il a fumé une cigarette de marijuana contenant de la cocaïne.

Sa famille a déclaré que DMX était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la fin, ajoutant que sa musique avait inspiré d’innombrables fans à travers le monde et que son héritage vivra pour toujours.