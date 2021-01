Le rappeur Dr Dre dit qu’il «va très bien» après un traitement pour un anévrisme cérébral | Actualités Ents & Arts

Le rappeur et producteur Dr Dre est à l’hôpital à Los Angeles pour un anévrisme cérébral signalé.

Le magnat de la musique a déclaré qu’il serait, espérons-le, «bientôt de retour à la maison» après avoir reçu un traitement médical au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

Il s’est rendu sur Instagram pour publier un message de remerciement depuis son lit à l’unité de soins intensifs.

«Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de la part de mon équipe médicale», dit-il. «Je vais bientôt quitter l’hôpital et rentrer à la maison.

« Bravo à tous les grands professionnels de la santé de Cedars. One Love !! »

Image:

La star a remercié le personnel de l’hôpital Cedars-Sinai



Des célébrités telles que Missy Elliot et Snoop Dogg ont publié leurs messages de bien-être à 55 ans sur les réseaux sociaux.

Missy Elliot a écrit: « Priez pour le Dr Dre et sa famille pour la guérison et la force sur son esprit et son corps. »

Ice Cube a ajouté un appel aux fans pour «envoyer votre amour et vos prières au pote Dr Dre».

Et Snoop Dogg a dit: « Guérissez Dr Dre. Nous avons besoin de vous cuz. »

Dre, de son vrai nom Andre Young, a produit des tubes pour Tupac, Snoop Dogg, Eminem et plus et a remporté sept Grammys.

Né à Compton, il a fait son entrée sur la scène musicale en tant que membre co-fondateur de NWA, produisant une partie du premier album révolutionnaire du groupe en 1988, «Straight Outta Compton».

Dre est enfermé dans une âpre bataille de divorce depuis l’été.

Son ex-épouse Nicole Young demande la moitié de la fortune estimée du rappeur à 1 milliard de dollars (730 millions de livres sterling). Le couple a trois enfants.