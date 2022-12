Le rappeur dissident iranien resterait provocant sous la torture du régime

Pendant des semaines, le rappeur iranien Toomaj Salehi aurait été soumis à de graves tortures dans la prison d’Ispahan après avoir été enlevé par les forces du régime il y a plus d’un mois.

CBC News s’est entretenu avec une source proche du rappeur, qui a déclaré avoir recueilli des informations à l’intérieur de la prison. Ils ont dit que Toomaj, qui est connu professionnellement par son prénom, est provocant et a au moins une fois commencé à crier des slogans anti-régime ; d’autres compagnons de cellule se seraient joints à eux, ce qui aurait conduit les autorités à isoler et à battre le rappeur.

La source, que CBC News a accepté de ne pas identifier compte tenu de la violence en cours ciblant les dissidents, a déclaré que lorsque Toomaj était détenu auparavant, il rappait certaines de ses paroles à haute voix depuis l’intérieur de sa cellule de prison. Il a été arrêté en 2021 après avoir diffusé plusieurs vidéoclips critiquant la République islamique.

Il a ensuite été de nouveau arrêté le 30 octobre au milieu des manifestations et des répressions violentes en cours dans le pays, alors que le régime a intensifié ses efforts pour faire taire la dissidence alimentée par la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre.

Dans une interview exclusive avec CBC News peu de temps avant son arrestation, Toomaj a souligné que les manifestations devraient se poursuivre pacifiquement jusqu’à ce qu’elles deviennent suffisamment importantes pour renverser le régime.

Les vidéos sortant d’Iran sont une “petite image” de ce qui se passe, dit Toomaj Le rappeur dissident iranien Toomaj Salehi parle à CBC News de ce qui se passe dans son pays.

Le rappeur underground soutenait activement les manifestations en Iran, diffusait de la musique, envoyait des messages de soutien et se présentait même lui-même dans la rue.

Suite à sa récente arrestation, le rappeur a été officiellement inculpé fin novembre ; la plus grave se traduit par la « corruption sur terre » – une accusation qui, en vertu de la charia islamique iranienne, pourrait entraîner la peine de mort.

La source a déclaré qu’une accusation précédemment prévue de moharebou faire la guerre à Dieu, a été omis de l’acte d’accusation de Toomaj, potentiellement en raison de la pression publique croissante en faveur de lui.

La famille de Toomaj a demandé à plusieurs reprises à la justice iranienne d’autoriser l’accès à lui. Mais ses proches ne l’ont pas vu ni parlé avec lui depuis qu’il a été enlevé par les forces du régime dans le sud-ouest de l’Iran.

La page Twitter du rappeur, qui est gérée par un membre de son équipe depuis son arrestation, a récemment suggéré qu’en plus des rapports précédents selon lesquels la jambe et les doigts de Toomaj avaient été cassés et son visage endommagé, il pourrait également être en grève de la faim.

Député libéral, les Iraniens demandent la libération de Toomaj

Le député libéral et président du comité des affaires étrangères de la Chambre, Ali Ehsassi, a déclaré qu’il avait l’intention de suivre cette affaire avec le gouvernement canadien, notamment en soumettant les noms de toutes les personnes qui ont traité directement le cas de Toomaj, y compris son interrogateur, le directeur de la prison et les autorités judiciaires.

“La communauté internationale doit continuer à braquer les projecteurs sur la parodie macabre que M. Toomaj Salehi a endurée, exiger que toutes les poursuites judiciaires contre lui soient abandonnées sans condition et qu’il soit libéré immédiatement”, a déclaré Ehsassi à CBC News.

Une femme utilise de la peinture rouge sur un drapeau iranien alors que des membres de la communauté perse vivant à Santiago, au Chili, manifestent devant le siège local des Nations Unies en solidarité avec le peuple iranien le 11 novembre 2022. (Ivan Alvarado/Reuters)

Près de 350 000 personnes avaient signé une pétition en ligne lancée par la famille et les partisans de Toomaj, appelant à sa libération. La pétition doit être remise à Javaid Rehman, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran.

Les fans et les partisans de Toomaj se sont tournés vers les réseaux sociaux pour souligner que l’anniversaire du rappeur est samedi, appelant les manifestants à garder son nom en vie et à se joindre aux manifestations prévues les 5, 6 et 7 décembre.

Les tribunaux iraniens font le travail du régime, selon des experts

Plus de 18 000 Iraniens ont été arrêtés et plus de 400 tués en près de trois mois de manifestations populaires, selon les estimations de l’agence de presse militante Hrana.

Le pouvoir judiciaire iranien a déclaré qu’il organiserait des procès publics pour environ 1 000 personnes inculpées dans le cadre des troubles dans le pays.

Le juge en chef de la province d’Ispahan, Asadollah Jafari, qui a prononcé l’acte d’accusation de Toomaj, a déclaré que certaines de ses accusations seront jugées par ce que l’on appelle les tribunaux révolutionnaires islamiques.

Asadollah Jafari est le juge en chef de la province d’Ispahan, dans le centre de l’Iran, qui a prononcé l’acte d’accusation de Toomaj Salehi le mois dernier. (Mehr Nouvelles)

“Dans ces cas, ce n’est pas le juge qui est en cause. Habituellement, ce sont les forces de sécurité et de renseignement qui préparent les dossiers. La justice prononce les peines. Cela leur est dicté par l’appareil de sécurité”, a déclaré Shahin Milani, analyste juridique au Centre de documentation sur les droits de l’homme en Iran basé aux États-Unis.

Milani dit que, comme le cas de Toomaj est très médiatisé, il sera probablement décidé à un niveau supérieur à celui du pouvoir judiciaire.

“Une personne à Téhéran ou avec l’appareil de sécurité. Ça pourrait être quelqu’un de [Supreme Leader] Bureau de Khamenei. Nous ne savons pas”, a-t-il déclaré.

Au début des manifestations, 227 membres du parlement iranien ont appelé le pouvoir judiciaire à agir de manière décisive contre les personnes arrêtées lors des manifestations et à appliquer la peine de mort aux personnes condamnées. Le chef du pouvoir judiciaire iranien s’est engagé à agir “sans clémence” dans sa répression des manifestations.

Les célèbres tribunaux révolutionnaires, créés pour protéger la République islamique, jugent généralement les prisonniers politiques et les verdicts sont souvent rendus avant le début des procès, selon des experts des droits de l’homme.

“La plupart de ces procès sont brefs. Aucune possibilité de défense adéquate n’est donnée”, a déclaré Milani.

Sur cette photo Instagram du 7 novembre, des habitants de Toronto demandent la libération de Toomaj lors d’une manifestation organisée par le groupe Iran Lovers. (PoeticJustice4Iran/Instagram)

Juge en chef précédemment sanctionné par le Canada

Et pourtant, Milani dit que les religieux qui prononcent les peines ne sont pas à l’abri.

“Ils ont décidé d’être le visage public du régime et de prononcer ces peines. Bien sûr, ils sont responsables. C’est leur choix d’être le bras du régime.”

Dans le cas de Toomaj, le juge en chef qui a émis son acte d’accusation a déjà été sanctionné par le Royaume-Uni, l’Union européenne et, plus récemment, par Canada pour avoir participé à des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme en Iran.

Amir Raesian, un avocat qui agit au nom de la famille de Toomaj, a récemment déclaré sur Twitter qu’il n’était pas autorisé à examiner ou à obtenir une mise à jour sur le cas du rappeur, lors de sa comparution devant la justice d’Ispahan.