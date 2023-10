Le rappeur Dino James bat Arjit Taneja et Aishwarya Sharma et remporte le trophée du vainqueur

Dino James a remporté la 13e saison de Khatron Ke Khiladi, tandis qu’Arjit Taneja et Aishwarya Sharma étaient respectivement premier et deuxième finalistes.

Khatron Ke Khiladi 13 grande finale: Après un voyage qui a changé sa vie, le rappeur casse-cou Dino James a remporté la saison qui a changé la donne tandis qu’Arjit Taneja et Aishwarya Sharma étaient respectivement premier et deuxième finalistes, donnant au vainqueur un combat difficile. Le samedi 14 octobre, la grande finale de la 13e saison a été diffusée avec des cascades, du glamour, des jeux, des performances et des moments hilarants provoquant l’adrénaline.

En avant et en ascension, telle a été la devise de Dino tout au long de la saison alors qu’il se frayait un chemin vers la victoire. À la fin du spectacle, le Khiladi a réalisé un total de 16 cascades et en a remporté neuf. Il s’impose comme un redoutable compétiteur en début de saison. Il était le partenaire de cascade préféré de tous parce qu’il avait bâti sa crédibilité en tant que casse-cou, capable de réaliser des cascades impeccablement. En plus d’exécuter des cascades à la perfection, Dino a diverti les concurrents et les téléspectateurs en lançant des raps spontanés. L’animateur Rohit Shetty a apprécié le rappeur pour son intrépidité non seulement lorsqu’il effectuait des cascades, mais aussi lorsqu’il exprimait son opinion lorsque cela comptait. Son lien avec Shiv Thakare et Arjit Taneja a inspiré des objectifs d’amitié. Du début de la saison jusqu’à la finale, la compétition entre Arjit Taneja et Dino était au coude à coude jusqu’à la victoire de ce dernier.

Peu de temps après l’annonce du gagnant, plusieurs internautes et fans de la série ont partagé leur point de vue à ce sujet. Un internaute a écrit : « Bien mérité… Shiv Thakre aur Aishwarya final m kya kar rahe They ye samaj nahi aaya. » Un autre internaute a écrit : « Gagnant méritant ». Un internaute a écrit : « Bien mérité ». Un autre internaute a écrit : « Dieu merci, Aishwarya n’est pas la gagnante, félicitations @dinojms bien méritées. » L’un des internautes a écrit : « Félicitations Rockstar ». Un autre internaute a écrit : « Dieu merci, Aishwarya n’est pas la gagnante, félicitations @dinojms bien méritées. »

Commentant la saison et la victoire des candidats, l’animateur Rohit Shetty a déclaré : « Chaque année, nous exploitons nos énergies créatives pour créer des défis sans précédent et innovants pour nos candidats et accroître le facteur peur de l’émission. Dans cette édition, chaque participant a fait preuve de courage dans les moments les plus inattendus. Félicitations à Dino James pour avoir non seulement remporté le trophée, mais aussi pour avoir conquis le cœur des téléspectateurs. Je crois qu’il est le concurrent le plus authentique et le plus intrépide que nous ayons eu cette saison. Cette édition n’aurait pas été un succès sans notre base de fervents fans et téléspectateurs. Je les remercie pour leur amour et leur soutien constants. »