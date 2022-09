Le rappeur de “Gangsta’s Paradise” Coolio est mort à 59 ans — RT Games & Culture

Le rappeur et acteur Coolio – mieux connu pour son palmarès “Gangsta’s Paradise” de 1995 – est décédé à l’âge de 59 ans, selon son manager. Né Artis Leon Ivey Jr., l’artiste a été déclaré mort mercredi après que des ambulanciers paramédicaux ont été appelés dans une résidence de Los Angelis, en Californie, pour une urgence médicale non précisée, ont déclaré des sources policières à TMZ.

Une cause officielle n’a pas été déterminée, bien qu’un coroner soit sur le point de tirer une conclusion finale à la suite d’une autopsie.

Le manager de Coolio, Jarez Posey, a confirmé la mort à plusieurs médias, dont Rolling Stone, affirmant que les premiers intervenants soupçonnaient qu’il avait subi un arrêt cardiaque. Il a ajouté que le rappeur rendait visite à un ami à Los Angeles, mais a été retrouvé effondré sur le sol après avoir échoué à sortir de la salle de bain pendant un certain temps.















Entamant une carrière musicale dans les années 1980 après son arrivée à Compton, en Californie, Coolio est devenu un nom familier avec son tube de 1995 “Gangsta’s Paradise”, qui a été enregistré pour la bande originale du film “Dangerous Minds” et est resté au premier rang des charts. position pendant trois semaines consécutives. La chanson est devenue l’une des pistes hip hop les plus réussies de tous les temps, remportant un Grammy Award en 1996 et étant nominée pour cinq autres. Plusieurs autres chansons, telles que “Fantastic Voyage” et “1,2,3,4 (Sumpin’ New)”, ont également été récompensées aux American Music Awards et aux MTV Video Music Awards. Son dernier album studio, “From the Bottom 2 the Top”, est sorti en 2009.

Coolio a également accumulé une longue liste de crédits télévisés et cinématographiques au cours de sa carrière – dans de nombreux cas, faisant des apparitions en tant que lui-même – et a figuré dans plusieurs émissions de téléréalité dans les années 2000 et 2010. Il a brièvement joué dans sa propre émission, “Coolio’s Rules”, en 2008, mettant en lumière la vie de famille du rappeur et ses efforts pour élever ses six enfants en tant que père célibataire.