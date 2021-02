Le rappeur de forage Bis poignardé à mort dans une attaque «sauvage et impitoyable», a déclaré le tribunal | Nouvelles du Royaume-Uni

Un rappeur de forage « n’avait aucune chance » car il a été poignardé à mort lors d’une « attaque sauvage et impitoyable », a déclaré un tribunal.

Crosslon Davis, connu sous le nom de Bis, aurait été attaqué par quatre jeunes armés dans un passage à Deptford, dans le sud-est de Londres, au début du 6 décembre 2019.

Le jeune homme de 20 ans, considéré comme un artiste de forage « très estimé », membre des Harlem Spartans, un collectif de musique bien connu basé principalement à Kennington, dans le sud de Londres, a subi au moins neuf blessures à la tête, au dos. et la poitrine.

Les accusés Elijah Morgan, 20 ans, et Jedaiah Param, 21 ans, sont tous deux accusés de meurtre et d’avoir un couteau. Ils nient les accusations.

Les jurés de l’Old Bailey à Londres ont appris que deux autres hommes n’avaient pas encore été identifiés de manière «satisfaisante».

Le jour de l’ouverture de la preuve dans le procès, le procureur Brian O’Neill QC a déclaré: «C’était une attaque sauvage et impitoyable.

« Crosslon Davis n’avait aucune chance. Le médecin légiste qui a effectué l’autopsie de son corps a conclu qu’il avait saigné à mort à la suite de multiples blessures. »

La partie principale de l’attaque a été capturée dans des images de vidéosurveillance, qui montraient deux des assaillants sortant d’un minicab, a-t-il déclaré. Ils ont également été enregistrés sur la dashcam du minicab qui montait dans le véhicule quelques minutes plus tôt.

M. O’Neill a allégué que les hommes dans les images étaient Morgan et Param.

La veille de sa mort, M. Davis s’était arrangé pour filmer un clip vidéo pour son dernier morceau, a appris le tribunal.

Il a tourné des images autour de Kennington et de Cambridge avec des amis, dont Elhaj Diarrassouba, également connu sous le nom d’Els.

Pendant le trajet de retour en voiture à Londres, M. Davis a semblé être «en colère» contre quelqu’un au téléphone, ont dit les jurés. Il s’agissait de « Latz », de son vrai nom Latwaan Griffiths, un compatriote de Harlem Spartan qui avait été poignardé à mort en juillet 2018.

« A tort ou à raison, il a eu l’impression que la personne à l’autre bout du téléphone ne respectait pas Latz », a déclaré M. O’Neill.

M. Davis a dit à la personne au téléphone de cesser d’être impolie et de s’excuser, mais il a refusé, il a été allégué.

M. Diarrassouba a suggéré qu’ils rencontrent l’appelant pour régler le problème et ils sont arrivés dans la région de Deptford Creek vers 1 h 15, a appris le tribunal.

M. O’Neill a déclaré aux jurés que s’il y avait une réunion préétablie avec les accusés, il n’était pas possible de dire si cela était lié au « manque de respect » perçu à l’égard de Latz.

Les accusés venaient de monter dans un taxi à Deptford lorsque M. Davis, armé d’un maillet, a ouvert la porte arrière et a tenté d’attaquer Morgan.

Le taxi est parti en vitesse, mais on a dit au chauffeur de s’arrêter et les occupants sont sortis et sont repartis en courant, a appris le tribunal.

Param, de Norwood, au sud de Londres, et Morgan, sans adresse fixe, nient les accusations portées contre eux.

La juge Angela Rafferty QC a souligné au jury qu’un seul des accusés, Param, était sur le banc des accusés.

Morgan est déjà en prison, a-t-elle dit, et était au courant du début du procès mais « a choisi de ne pas venir ».

Le procès continue.