Le rappeur de 31 ans est mort après avoir reçu 64 balles à sa sortie de prison

Londre Sylvester, 31 ans, un rappeur qui s’appelle KTS Dre a été abattu 64 fois de l’autre côté de la rue samedi soir peu après sa libération de la prison du comté de Cook à Chicago.

Le Chicago Tribune rapporte que KTS Dre était un rappeur local qui portait un appareil de surveillance à la cheville lors de sa libération. Selon les informations, il se tenait avec une femme de 60 ans dans South California Avenue lorsqu’une voiture s’est arrêtée et que deux hommes armés ont tiré des dizaines de coups de feu. Le journal a déclaré qu’il s’agissait d’une attaque pré-planifiée.

Sylvester a été emmené à l’hôpital Mount Sinai, où il a été déclaré mort, a indiqué la police. La femme a été transportée d’urgence à l’hôpital Stroger, où elle serait en bon état.

« Nous parlions de voiture en voiture et je l’ai regardée et je lui ai dit: » C’était très proche « , a déclaré au Sun-Times une femme qui s’était rendue à la prison pour rendre visite à un détenu samedi. « Quelques instants plus tard, j’ai entendu deux pops devant la zone de visite, puis plus dans une cadence qui ne pouvait être autre chose que des coups de feu. »

« Quand la fusillade s’est arrêtée, un Cook Country [sheriff’s officer] m’a dit : « Jeune dame, je pense que vous feriez mieux de déplacer votre voiture », et au début, j’en ai ri parce que je ne le croyais pas, mais il était sérieux et m’a dit que c’étaient des coups de feu. Je ne peux pas m’empêcher de penser que si je ne m’étais pas arrêtée pour parler à mon ami, j’aurais pu être dans cette zone quand ils tournaient », a-t-elle déclaré. « J’étais censée être là-bas. »

Selon les rapports, Sylvester avait été emprisonné en juin pour avoir violé son lien dans l’affaire des armes à feu de 2020. Dernièrement, il vivait en résidence surveillée avec un appareil de surveillance GPS.

Quant à la fusillade qui a tué KTS Dre, aucune arrestation n’avait été effectuée dimanche soir.