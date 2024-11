Le rappeur d’Atlanta plaide coupable après près de deux ans de procès

Dans un geste risqué, Williams, 33 ans, a conclu un plaidoyer non négocié – ou aveugle – et a laissé la décision finale sur la peine au juge Paige Whitaker de la Cour supérieure du comté de Fulton.

Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait s’adresser au tribunal, Williams s’est excusé pour ses actes et a déclaré qu’il avait tiré les leçons de cette expérience. Il s’est également engagé à faire de son mieux pour aider les autres à l’avenir.

« J’assume la responsabilité de mes crimes et de mes accusations », a-t-il déclaré au juge Whitaker. « J’espère que vous me permettrez de rentrer chez moi et que vous me ferez confiance pour faire ce qu’il faut. »

Dans le cadre de sa sentence, Williams doit rester à l’écart de la région métropolitaine d’Atlanta pendant une décennie. Il est autorisé à visiter la région pour des choses comme des mariages et des funérailles.

L’État avait recommandé une peine de 45 ans, dont 25 en détention et 20 autres en probation pour Williams.

Explorer Chronologie : le procès YSL à Atlanta Chronologie : le procès YSL à Atlanta

Cette recommandation est intervenue après que Williams et son équipe juridique ont rejeté un accord qui lui aurait permis d’être libéré de prison jeudi en échange d’une peine de probation de 15 ans. Les procureurs ont déclaré que le rappeur et son avocat avaient refusé l’offre parce qu’ils n’acceptaient pas les conditions particulières de l’accord.

Au lieu de cela, il n’a pas contesté un chef d’accusation de complot en vue de violer la loi RICO de l’État et de participation à des activités criminelles de gangs de rue, ce qui signifie qu’il n’a ni admis ni nié ces accusations. Mais il a plaidé coupable de six autres chefs d’accusation : un chef d’accusation de gang, trois chefs d’accusation de violation de la loi géorgienne sur les substances contrôlées, la possession d’une mitrailleuse et la possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime.

La procureure principale Adriane Love a déclaré jeudi que les autorités avaient trouvé de la marijuana, de la codéine et de la cocaïne lors d’une perquisition au domicile de Williams, ainsi qu’un pistolet semi-automatique équipé d’un « interrupteur » qui lui permettait de tirer plus rapidement. Love a également lu à haute voix certaines paroles de Young Thug, que l’État a utilisées comme preuve contre lui. Elle a accusé le musicien de rapper « sur les crimes commis par les membres et les co-conspirateurs de YSL ».

Elle a également détaillé certains des actes manifestes énumérés dans l’acte d’accusation, notamment le meurtre, en janvier 2015, d’un membre d’un gang rival, Donovan Thomas, devant un salon de coiffure d’Atlanta. Contrairement à certains de ses coaccusés, Williams n’a jamais été accusé de meurtre.

Williams semblait nerveux alors qu’il se tenait avec ses avocats dans une salle d’audience au premier étage du palais de justice du comté de Fulton, où il a passé d’innombrables heures au cours des 23 derniers mois.

Explorer Procès YSL : qui est qui et de quoi sont-ils accusés Procès YSL : qui est qui et de quoi sont-ils accusés

TNS TNS

L’avocat de Williams, Brian Steel, a fustigé l’accusation pour la manière dont elle a jugé l’affaire, les accusant d’avoir été malhonnêtes devant le tribunal tandis que son client croupissait en prison sans caution comme un « otage ».

« L’État a fait de fausses déclarations pendant deux ans », a déclaré Steel. « Ils ont caché des preuves, ils ont violé Brady (qui oblige les procureurs à partager les preuves avec la défense), ils ont faussement accusé M. Williams. »

Il a déclaré avoir suggéré à son client de continuer à lutter contre les accusations, en allant jusqu’au bout du procès dans l’espoir d’obtenir un acquittement.

« J’ai dit à M. Williams que je pensais que nous gagnions le procès et que nous devrions rendre le verdict, mais il m’a dit : ‘Je ne peux pas attendre encore trois mois s’il y a une possibilité que je puisse rentrer chez moi parce que j’ai des enfants’. « , a déclaré Steel.

La décision de Williams de plaider coupable intervient quelques jours après que trois coaccusés, Quamarvious Nichols, Rodalius Ryan et Marquavius ​​Huey, ont accepté des accords de plaidoyer. Il reste deux accusés.

D’intenses négociations entre procureurs et avocats de la défense duraient depuis plus d’une semaine.

Explorer Les accords de plaidoyer remodèlent le procès de longue date de Young Thug Les accords de plaidoyer remodèlent le procès de longue date de Young Thug

Les procureurs ont accusé Williams d’être le chef de Young Slime Life, qui, selon eux, est un gang criminel de rue responsable d’une série de vols, de fusillades et de plusieurs morts. Les avocats du rappeur ont soutenu que YSL, ou Young Stoner Life, était simplement le nom du label de la star.

Williams était l’une des 28 personnes inculpées dans le cadre d’un acte d’accusation radical qui a stupéfié la communauté hip-hop d’Atlanta lorsqu’il a été rendu en mai 2022.

Explorer Un accord de plaidoyer pour Young Thug est en préparation depuis deux ans Un accord de plaidoyer pour Young Thug est en préparation depuis deux ans

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a décrit l’acte d’accusation comme une répression contre les gangs d’Atlanta. Elle a également défendu sa décision d’utiliser les propres paroles du rappeur contre lui, en disant: « Si vous décidez d’admettre vos crimes sur un rythme, je vais les utiliser. »

Sur les 28 personnes initialement inculpées, neuf ont conclu un accord de plaidoyer avant le début du procès et 12 autres sont jugées séparément. Un autre accusé, Cordarius Dorsey, a vu ses accusations abandonnées après avoir été reconnu coupable d’un meurtre sans rapport.