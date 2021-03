Le rappeur DaBaby et ses associés accusés d’avoir perpétré une violente attaque contre un propriétaire

Le rappeur DaBaby est accusé d’être partie à une violente bagarre dans laquelle un homme de 64 ans a affirmé avoir été « battu, frappé, craché, menacé, poussé et volé » en confrontant le rappeur sur les termes de leur contrat de location. .

Devant des documents déposés au tribunal à Los Angeles, le propriétaire, nommé Gary Pagar, a déclaré qu’il avait loué la maison au rappeur, 29 ans, aux fins de « vacances privées » avec neuf amis pour un montant convenu de 43706 $.

Pagar a déclaré dans des documents juridiques que l’artiste, de son vrai nom Jonathan Lyndale Kirk, avait violé les conditions en tournant un clip vidéo dans la demeure, qui comprenait environ 40 personnes, y compris une équipe de tournage.

Pagar a déclaré que lorsqu’il avait affronté le rappeur le jour du tournage du 2 décembre 2020, il avait été jeté au sol par un associé du rappeur identifié dans les documents judiciaires comme DOE 1.

Environ 30 personnes étaient sur place au moment de l’incident, a déclaré Pagar, et personne n’est venu à son aide au milieu de l’assaut de son assaillant beaucoup plus grand.

Le natif de Charlotte, en Caroline du Nord, a été vu dans un cabriolet à proximité dans le clip alors que la confrontation se déroulait.

Pagar a déclaré au tribunal que le rappeur était sorti du véhicule pour le « narguer, le menacer et le frapper », lui voler son téléphone et le menacer de ne pas appeler la police.

Il a déclaré au tribunal que DaBaby lui avait « donné un coup de poing » au visage dans un « acte lâche et méprisable », le sanglant et lui assommant une dent alors qu’il était à l’intérieur de la maison.

Pagar – qui a déclaré au tribunal que sa dent avait été assommée lors de l’incident – a déclaré qu’après avoir contacté les autorités, DaBaby et ses associés « ont fui les lieux en laissant derrière eux une maison endommagée et en volant des ustensiles de cuisine précieux en partant ».

Pagar demande 117 910,48 $ de dommages et intérêts pour l’incident, car il a déclaré que le rembourrage et le sol de la propriété avaient également été endommagés, qu’une sculpture avait été cassée et que les ordures étaient partout.

Dans d’autres clips de médias sociaux de la propriété, les associés du rappeur sont vus brandissant de grands ensembles d’armes à feu sur les lieux.

Jake Paul, qui était sur place pour le tournage vidéo, est également lié à l’incident, assis dans un cabriolet rouge. Paul ne s’est pas impliqué physiquement dans l’escarmouche.

Dailymail.com a réagi aux représentants de DaBaby pour avoir commenté l’incident.

